Trump anuncia un pacto para la "primera fase" de la paz en Gaza: Israel detendrá los ataques y Hamás entregará a los rehenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la madrugada del jueves a través de una publicación en su plataforma Truth Social que Israel y Hamás habían firmado “la primera fase” del acuerdo de paz en Gaza sobre la propuesta de 20 puntos que presentó la Casa Blanca.

“Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará a sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz fuerte, duradera y definitiva”, explicó.

Sólo unos minutos antes de publicar su mensaje, los equipos negociadores, reunidos en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij, celebraban un acuerdo que pone fin a dos años de guerra en la Franja, donde han muerto más de 67.000 palestinos, según el recuento de las autoridades sanitarias locales.

En las imágenes difundidas por el servicio de prensa egipcio aparece el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, felicitando al primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, y al jefe de los servicios secretos turcos, Ibrahim Kalin, muñidores del pacto.

Witkoff había aterrizado en la mañana del miércoles en Egipto en compañía del yerno de Trump, Jared Kushner, con la misión de encarrilar las negociaciones.

“¡Todas las partes recibirán un trato justo!”, prometió Trump, que celebró lo que considera “un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América”.

El mandatario estadounidense también reconoció la labor de “los mediadores de Catar, Egipto y Turquía, que han trabajado con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes”.

“Un gran día para Israel”, celebró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a través de un comunicado de su oficina.

“Anunciamos que se ha alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, la retirada de la ocupación, la entrada de ayuda humanitaria y un intercambio de prisioneros”, reaccionó desde Sharm el-Sheij la delegación de Hamás, encabezada por Jalil al-Haya, que sobrevivió a principios de septiembre al bombardeo israelí sobre su base de operaciones en Doha.

La milicia islamista palestina liberará a los 48 rehenes restantes –de los cuales sólo 20 permanecen con vida– en las primeras 17 horas desde la entrada en vigor del acuerdo, algo que no se producirá hasta que el Gobierno de Netanyahu ratifique la decisión.

El primer ministro israelí convocó este mismo jueves a los miembros del Gabinete para sellar el acuerdo y recuperar cuanto antes a los secuestrados.

“Con la aprobación de la primera fase del plan, todos nuestros rehenes serán llevados a casa”, anunció Netanyahu, que sostiene a pesar de haber torpedeado acuerdos anteriores de contenido similar que este es “un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el Estado de Israel”.

Netanyahu y Trump mantuvieron una conversación telefónica para celebrar lo que calificaron de “logro histórico” en la que el líder israelí le ofreció dirigirse a la Knéset.

A cambio, Hamás consigue que Israel detenga los ataques sobre la Franja, renuncie a la operación militar para ocupar Ciudad de Gaza y emprenda la retirada parcial del enclave palestino.

El Estado hebreo también excarcelará a los 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua, además de a otros 1.700 palestinos detenidos desde el 7 de octubre de 2023.

Trump había confirmado este miércoles que las partes estaban “muy cerca” de cerrar el acuerdo y que era “posible” que partiera hacia Egipto tan pronto como este sábado para estar presente en la ceremonia de firma.

“Me acaban de informar que estamos cerca de un acuerdo en Oriente Medio y me necesitarán pronto”, comentó justo después de que su secretario de Estado, Marco Rubio, interrumpiera su conferencia de prensa para informarle de los avances en Sharm el-Sheij.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó después que el presidente se sometería este viernes a su revisión médica anual antes de volar a El Cairo.