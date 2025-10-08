Israel intercepta una nueva Flotilla de ayuda a Gaza: "Otro intento inútil de romper el bloqueo legal"

La coalición Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navegaba rumbo a Gaza con nueve barcos con el objetivo de romper el bloqueo de Israel para distribuir ayuda humanitaria a la población palestina, denunció en la madrugada de este miércoles que varios buques militares israelíes rodearon e interceptaron ocho de sus embarcaciones.

A través de sus redes sociales, la Flotilla alertó a las 2:38 GMT que los barcos militares de Israel los rodearon en aguas internacionales y que ocho de las naves, en las que viajaban médicos, parlamentarios, activistas o periodistas, fueron "atacadas" por la Armada israelí. Solo el Conscience continúa rumbo al enclave palestino, aunque también ha sido "atacado" por un helicóptero israelí.

"El Ejército israelí no tiene jurisdicción legal en aguas internacionales. Nuestra Flotilla no presenta ninguna amenaza. Cargamos ayuda vital con un valor de más de 110.000 dólares en medicinas, material respiratorio y suplementos nutricionales destinados a los hospitales de Gaza", lamentó la coalición a través de un comunicado.

Israel intercepta la nueva Flotilla a Gaza

Cuatro horas antes de denunciar los ataques, la Flotilla aseguró haber cruzado la frontera de las 140 millas náuticas (unos 260 kilómetros), la distancia a la que Israel ha empezado a interceptar iniciativas parecidas anteriormente.

El Ministerio de Exteriores de Israel informó a través de una publicación en redes sociales que tanto los activistas propalestinos como los barcos se encontraban a salvo y de camino a un puerto israelí, desde donde serán deportados a sus países de origen. "Otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó en nada", valoraron.

La Flotilla, con unos 140 tripulantes, ya preveía que sus embarcaciones fueran detenidas en el Mediterráneo, igual que ocurrió el pasado miércoles con la Flotilla Global Sumud, que zarpó casi un mes antes que la de la Libertad y estaba formada por más de 450 activistas y unas 40 embarcaciones.

La misión constituye un nuevo intento para romper el asedio israelí a Gaza y crear un corredor humanitario con la Franja.