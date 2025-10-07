Hamás acepta entregar las armas pero rechaza el comité internacional para Gaza y a Tony Blair como "gobernador"

Hamás empieza a mostrar sus cartas en las negociaciones indirectas con Israel para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza. El grupo islamista ha aceptado entregar sus armas a un comité egipcio-palestino, según ha informado a la agencia Efe una fuente palestina conocedora de las discusiones. Sin embargo, se opone categóricamente a traspasar la gestión del enclave a un comité internacional de transición, uno de los puntos esenciales del plan de Donald Trump.

Según el informante, que solicitó el anonimato por la sensibilidad de las conversaciones, Hamás acepta la entrada en la Franja de Gaza de fuerzas de seguridad palestinas, que están siendo entrenadas en Egipto y Jordania. Se trata del primer avance registrado en las negociaciones indirectas que la organización islamista mantiene con Israel en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij y que, por el momento, fluyen "en medio de una atmósfera positiva".

La milicia, sin embargo, "rechaza la presencia de (el ex primer ministro británico) Tony Blair como gobernador de Gaza", aunque sí "acepta que asuma una función de supervisión remota". En lo que no están conformes es en la idea de crear un comité internacional de transición, tal y como anunció hace unos días desde la Casa Blanca el presidente estadounidense, escoltado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Respecto a esta cuestión, Hamás quiere que una delegación encabezada por su jefe negociador, Jalil al Haya, maneje las negociaciones con Israel a través de mediadores, mientras que un segundo equipo del movimiento islamista negocie con la Autoridad Palestina para entregar la administración de la Franja a un comité administrativo afiliado al gobierno palestino.

La fuente citada por la agencia Efe añadió que Hamás exige un alto el fuego en el enclave palestino y un alto el fuego en el espacio aéreo israelí sobre Gaza para recoger a los rehenes israelíes de sus lugares de retención, que se daría en el plazo de una semana. Según el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, uno de los países mediadores en las negociaciones, la entrega de los secuestrados significará el "final de la guerra".

Hamás libera a los rehenes Abera Mengistu y Tal Shoham Reuters

Asimismo, Hamás también reclama que se permita a cualquiera de sus líderes abandonar Gaza y exige garantías a Estados Unidos de que no serán perseguidos.

Los equipos negociadores de Israel y el grupo palestino Hamás continuarán este martes por la tarde sus conversaciones indirectas sobre la implementación del plan del presidente de EEUU tras acabar la madrugada de este martes su primera reunión en "medio de una atmósfera positiva". En las próximas horas se incorporará Steve Witkoff, el enviado de Trump para Oriente Próximo, según ha confirmado el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty.

Desde Catar se ha detallado que las reuniones continúan y que "sin duda, en esta ronda de conversaciones en curso, todas las partes avanzan hacia un acuerdo". Sin embargo, el portavoz de Exteriores reconoció que "aún quedan muchos detalles menores por resolver. El plan propuesto por EEUU contiene más de 20 puntos, cada uno de los cuales requiere detalles minuciosos para su aplicación práctica".

En la primera fase de las conversaciones las partes implicadas intentan acordar los mecanismos y detalles de una tregua temporal para permitir la liberación de los 48 rehenes, vivos y muertos, en manos de Hamás a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos, según lo trazado por la propuesta de pax trumpiana.