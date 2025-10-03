Israel asesina a más de 210 periodistas en la Franja de Gaza en dos años, cifra inédita desde la Segunda Guerra Mundial

Al menos 217 periodistas han muerto por ataques israelíes en Gaza, lo que convierte el conflicto en el más mortífero para los periodistas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, según ha informado este viernes la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC) en vísperas del segundo aniversario de la contienda.



Hasta 81 periodistas fueron asesinados en la Franja entre octubre y diciembre de 2023, 80 en 2024 y 56 en lo que va de 2025, de acuerdo con el conteo proporcionado por PEC.



El recuento es ligeramente superior al registrado por el Comité para la Protección de los Periodistas, que informó esta semana de 196 víctimas entre trabajadores de medios registradas en la Franja desde el inicio de la guerra el pasado 7 de octubre de 2023.

2025 va camino de ser uno de los años más peligrosos para la prensa, ya que PEC, en su seguimiento actualizado de muertes violentas de profesionales de la comunicación, ha contabilizado por ahora 138 en todo el mundo.



Un factor agravante de los asesinatos en Gaza "ha sido la total impunidad con la que el Ejército israelí cometió esos crímenes de guerra", aseguró en el comunicado el presidente de PEC, Blaise Lempen.



Ante la ausencia de una investigación independiente sobre el terreno, es imposible determinar con certeza qué profesionales de la comunicación fueron atacados deliberadamente por su trabajo y cuáles murieron por encontrarse en una zona bombardeada, indicó PEC.

La ONG aprovechó la proximidad del segundo aniversario para rendir homenaje a la valentía de los periodistas palestinos que, arriesgando sus vidas, continuaron documentando el sufrimiento de la población de Gaza.



"Como únicos testigos para los medios de comunicación sobre el terreno, permitieron al mundo exterior comprender la intensidad de la catástrofe humanitaria que vivió la población", subrayó PEC.



Ello frustró la estrategia del Gobierno israelí de imponer su versión de la guerra, en la que ha cerrado totalmente el acceso a Gaza de los medios de comunicación extranjeros, "una prohibición total sin precedentes en un conflicto armado reciente", agregó la organización.



PEC expresó su apoyo a las propuestas de crear una comisión internacional independiente para investigar los crímenes cometidos contra representantes de los medios de comunicación, y su presidente expresó la esperanza de que "el Gobierno israelí rinda cuentas algún día".