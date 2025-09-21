Miles de israelíes exigen la liberación de los rehenes retenidos por Hamás y el cese de la ofensiva en Gaza

Miles de israelíes se manifestaron en la noche del sábado en Tel Aviv, Jerusalén y otras ciudades del país para pedir la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza por Hamás.

Esta protesta se produce justo después de que el grupo terrorista publicase una imagen de 48 reclusos israelíes. Junto a un mensaje, avisaba de que sus vidas corrían peligro si el Gobierno de Netanyahu continuaba con la ofensiva sobre Gaza.

Entre los asistentes se encontraban familiares de los presos israelíes, que también clamaban a su presidente, Benjamin Netanyahu, el cese de la incursión sobre territorio palestino.

Según recoge el medio israelí Haaretz, el padre de uno de los rehenes decía: "La operación en Gaza está sacrificando a los rehenes. ¿Y para qué? ¿Para una guerra eterna y el establecimiento de asentamientos en Gaza?".

"Esta guerra terminará, y lo hará con un pacto de rehenes. La pregunta es: ¿cuántos morirán hasta que eso suceda?", añadía.

El hermano del soldado cautivo Yotam Cohen, Nimrod Cohen, también fue crítico con Netanyahu: "El Gobierno de Israel ha elegido la muerte por enésima vez. También ha elegido la pobreza, el aislamiento internacional, los boicots y la ruptura de las relaciones internacionales de Israel".

Cohen siguió con su discurso, ante miles de manifestantes, afirmando que los rehenes podrían haber regresado mediante un acuerdo desde hace mucho tiempo, informa The Times of Israel.

Manifestantes claman a Netanyahu el cese de la incursión en Gaza. Reuters

"En cuanto Israel decida que quiere un acuerdo, lo habrá", dijo. "Hasta entonces, seguirán sufriendo".

Asimismo, también se dirigió al mandatario estadounidense, Donald Trump: "Presidente Trump, ponga fin a la guerra, sálvelos". "Netanyahu está destruyendo su legado, disminuyendo sus logros", sostuvo Cohen, pidiendo a Trump que "sea recordado como el único presidente que no fue engañado ni manipulado por Benjamin Netanyahu".

"Este gobierno, y especialmente su líder, no quieren oír, ver, hablar, investigar ni reconocer las consecuencias destructivas de sus acciones", dijo la hija de una rehén capturada, y liberada más tarde, por Hamás.

Al finalizar la protesta en Jerusalén, los manifestantes se desplazaron a las inmediaciones de la residencia del primer ministro israelí para continuar con su reivindicación, donde cantaron el himno nacional. La escena se retransmitió en directo en otras manifestaciones del país, como en la de Tel Aviv.