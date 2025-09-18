Trump discrepa de Starmer en reconocer el Estado de Palestina invocando el 7-O: "Uno de los peores días de la historia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró este jueves su desacuerdo con su homólogo británico, Keir Starmer, ante la apuesta de éste último por el reconocimiento del Estado de Palestina. Un rechazo que ha justificado en la brutalidad de los atentados cometidos por Hamás el 7 de octubre de 2023.

"Tenemos que recordar el 7 de octubre, uno de los peores y más violentos días de la historia del mundo", ha señalado en una comparecencia junto a Starmer al término de su segunda visita de Estado al país.

El Gobierno británico había anunciado en julio que reconocerá el Estado de Palestina en septiembre, antes de la celebración de la Asamblea General de la ONU, si Israel no cumple una serie de condiciones, entre ellas dar pasos para acabar con la "catastrófica situación en Gaza", decretar un alto el fuego y asegurar que no se anexará Cisjordania.

Tras su encuentro, Trump ha subrayado que el eventual reconocimiento del Estado palestino es una de "las pocas diferencias" que mantiene con el primer ministro británico.

"La cuestión del reconocimiento necesita ser abordada. Y por lo tanto, es parte de ese paquete general que, con suerte, nos sacará de la terrible situación en la que nos encontramos ahora hacia un resultado que sea un Israel seguro y protegido, que actualmente no tenemos, y un Estado palestino viable", afirmó, por su parte, Starmer.

Preguntado Starmer sobre varias informaciones que apuntan a que estaría esperando que Trump abandone Reino Unido para reconocer formalmente el Estado palestino este fin de semana, el primer ministro lo negó. "A finales de julio expresé claramente mi postura sobre el momento, que no tiene nada que ver con esta visita de Estado", ha contestado.

Pese al desacuerdo, el premier británico ha subrayado que ambos están de acuerdo en el objetivo final de alcanzar la paz en la región. "Estamos absolutamente de acuerdo en la necesidad de la paz y de una hoja de ruta, porque la situación en Gaza es intolerable", afirmó.

El mandatario estadounidense ha reiterado que desea que el conflicto termine: "Quiero que liberen a todos los rehenes, no los quiero de a poco. Quiero un final... creo que estará bien pero ha sido un período brutal". "Aunque esto está durando desde hace demasiado tiempo", ha lamentado.