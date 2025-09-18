Macron tacha de "fracaso" la ofensiva israelí en Gaza: "Está destruyendo por completo su imagen con tantas víctimas"

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este jueves en una entrevista en el canal 12 israelí que Tel Aviv está causando "tantas víctimas civiles" en Gaza que "está destruyendo por completo" su "imagen" y su "credibilidad, no solo en la región, sino ante la opinión pública mundial".

"Israel obtuvo resultados de seguridad únicos y restauró su credibilidad en la región frente a Hezbolá, Hamás y sus militantes. Sin embargo, este tipo de operaciones en Gaza son totalmente contraproducentes, ya que, debo decirlo, está siendo un fracaso", añadió.

"Para romper el círculo vicioso de la guerra en Gaza hay que afirmar que Hamás debe ser destruido y desmantelado, pero el enfoque bélico no es suficiente", ha señalado en esta entrevista realizada en El Eliseo.

El presidente francés afirmó además que sería "injusto e irresponsable" que Israel se anexionara Cisjordania como respuesta al reconocimiento por algunos países del Estado palestino, y que supondría la "mejor prueba" de que la intención de su Gobierno no es desmantelar a Hamás, sino "eliminar la posibilidad de los dos Estados y negar el derecho del pueblo palestino a vivir en paz".

Por todo ello, Macron advirtió de que si el Gobierno de Benjamín Netanyahu mantiene su ofensiva sobre Gaza, Europa tendrá que abrir "un nuevo debate" sobre la imposición de sanciones contra Israel.

"No estoy a favor del boicot (...). Ahora bien, tras esta nueva fase en la ciudad de Gaza, que constituye claramente un grave error, tendremos que abrir un nuevo debate en Europa sobre la imposición de sanciones. Primero, sanciones específicas contra personas clave, que por ejemplo, apoyan los asentamientos", señaló.

Esta entrevista se produce cuatro días antes de que arranque la Asamblea General de la ONU en la que se espera que seis países reconozcan el Estado palestino, entre ellos Francia, que es muy crítico con la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

Los otros cinco países que también lo harán son Canadá, Australia, Malta, Reino Unido y Bélgica, sumándose así a la mayoría de Estados miembros de la ONU que ya lo hacen.

Esta entrevista tiene lugar también en la misma semana en la que una comisión independiente de la ONU calificó como genocidio dicha ofensiva, en la que ya han muerto 65.000 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.

Las sanciones a Irán

Por otro lado, el presidente francés se ha mostrado convencido de que las sanciones de Naciones Unidas se volverán a imponer a Irán a finales de este mes.

Macron ha asegurado que la última ronda de conversaciones de las potencias europeas con Teherán destinada a evitarlas no ha sido seria.

Reino Unido, Francia y Alemania, el llamado E3, iniciaron un proceso de 30 días a finales de agosto para reimponer las sanciones de la ONU.

Las tres potencias establecieron condiciones para que Teherán se reuniera en septiembre para convencerlos de retrasar el "mecanismo de reimposición rápida".

La oferta del E3 de posponer la reanudación del suministro de armas nucleares por hasta seis meses para permitir negociaciones serias está condicionada a que Irán restablezca el acceso a los inspectores nucleares de la ONU -que también buscarían rendir cuentas de las grandes existencias de uranio enriquecido de Irán- y entable conversaciones con Estados Unidos.

"Las últimas noticias de los iraníes no son serias", ha lamentado Macron.