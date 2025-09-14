Israel carga contra Pedro Sánchez y su Gobierno por la cancelación de la Vuelta: "Son una vergüenza para España"

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó este domingo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de incitar las manifestaciones propalestinas que han provocado la suspensión de la Vuelta ciclista en Madrid y escribió en la red social X: "Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!".

"La turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó la Vuelta Ciclista a España. Así, se canceló el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España", denunció el líder de la diplomacia israelí.

לפני מספר ימים ראש ממשלת ספרד הביע צער על כך שאין לו פצצת אטום ״כדי לעצור את ישראל״. היום הוא עודד מפגינים לצאת לרחובות.

האספסוף הפרו-פלסטיני שמע את מסרי ההסתה - ופוצץ את מירוץ האופניים ״לה וואולטה״. כך בוטל אירוע הספורט שתמיד היה מקור גאווה לספרד.

סאנשז וממשלתו - בושה לספרד! — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) September 14, 2025

Saar aseguró además que hace días Sánchez "lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel" en la Franja de Gaza, donde la ofensiva de su Ejército ha matado ya a cerca de 65.000 palestinos. Posteriormente, el Ministerio de Exteriores español denunciaría como "calumniosas" estas consideraciones por parte de Israel.

La última etapa de La Vuelta, que terminaba en Madrid, ha sido cancelada después de que manifestantes propalestinos irrumpieran en el recorrido para protestar por la presencia del equipo Israel-Premier Tech y denunciar la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.