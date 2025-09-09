Hamás confirma que cinco de sus miembros han muerto en el ataque israelí en Doha, entre ellos el hijo del jefe del grupo

Un edificio dañado, tras un ataque israelí contra los líderes de Hamás, según un funcionario israelí, en Doha , Qatar, el 9 de septiembre de 2025.

El grupo terrorista Hamás ha afirmado que cinco de sus miembros han muerto en el ataque perpetrado este martes por Israel contra la sede de la delegación del grupo militante en Doha. Entre las víctimas mortales está el hijo del jefe exiliado de Hamás en Gaza, Khalil al-Hayya.

Sin embargo, asegura que Israel ha fracasado en lo que llamó un intento de asesinar al equipo de negociación del alto el fuego en la Franja.

Horas antes, el miembro de la oficina política de Hamás, Suhail al-Hindi, aseguraba en Al Jazeera TV que los principales líderes del grupo habían sobrevivido al ataque israelí.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.