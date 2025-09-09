Un barco de la Flotilla Sumud que lleva ayuda a Gaza es atacado en el puerto de Túnez: "Un dron lanzó una bomba"

Imagen del fuego en la cubierta del barco de la Flotilla Sumud, transmitida por el activista Yusuf Omar durante un directo de Instagram.

El barco 'Family' que forma parte de la Flotilla Global Sumud (GSF) que lleva ayuda a Gaza, ha sufrido en la madrugada del martes un ataque, aparentemente por un dron, cuando se encontraba atracado en el puerto de Sidi Bou Said en Túnez.

Según han informado miembros de la tripulación en redes sociales, "un dron lanzó desde el aire una bomba", provocando un fuego en la cubierta que fue extinguido rápidamente y que no ha dejado ninguna víctima.

"Todas las personas del barco están bien", ha declarado Yasemin Acar, una de las activistas del equipo de la GSF que se encontraba en la embarcación, que navega con bandera portuguesa.

En un comunicado, la GSF informa que se está "llevando a cabo una investigación" para aclarar lo ocurrido y ha dejado claro que continuará con su misión de llevar ayuda humanitaria a Gaza.

"Los actos de agresión dirigidos a intimidar y frustrar nuestra misión no nos disuadirán. Nuestra misión pacífica para romper el asedio a Gaza y solidarizarnos con su pueblo continúa con determinación y resolución", esgrime el texto.

Saïf Abukeshek, de la GSF, ha acusado a Israel afirmando que "ninguna otra autoridad podría cometer un ataque semejante".

"Llevan 22 meses cometiendo genocidio y están dispuestos a atacar una flotilla pacífica y no violenta”, ha dicho en un vídeo publicado en la página oficial de Instagram de la GSF.

Francesca Albanese ha subrayado que los detalles del ataque "tendrán que ser verificados", pero ha insistido en que el bombardeo forma parte "de un historial de ataques contra la flotilla". No ha descartado que haya sido una operación israelí, ya que se han lanzado "declaraciones y amenazas contra la flotilla" desde ese país.

La experta de la ONU sobre Palestina, ha explicado que "ningún otro Estado protege el barco, aparte de Túnez, que ha creado un puerto seguro". Por eso, ha advertido que de confirmarse que ha sido un ataque con dron, supondría "una agresión contra Túnez y contra la soberanía tunecina".

"Una vez más, no podemos seguir tolerando esto y normalizando lo ilegal", ha defendido.

Más de 20 embarcaciones

El 'Family' es el principal barco de la flotilla y en él iba a bordo el comité directivo de la GSF, formado, entre otras personas, por la activista sueca Greta Thunberg.

Desde hace varios meses, distintas embarcaciones de la Flotilla Libertad han intentado llegar hasta las costas de Gaza para entregar ayuda humanitaria y protestar contra el genocidio.

Sin embargo, el Ejército israelí siempre ha interceptado los barcos en alta mar, deteniendo a la tripulación y posteriormente deportándola a sus respectivos países.

Desde la GSF defienden que estas detenciones son ilegales y que Israel viola el derecho internacional, ya que actúa en aguas internacionales contra embarcaciones civiles.

A principios de agosto, Greta Thunberg, uno de los rostros más reconocidos de esta iniciativa, anunció que el 31 de agosto lanzarían "el mayor intento de romper el asedio ilegal israelí sobre Gaza".

Esta nueva flotilla, formada por más de 20 embarcaciones, partiría desde España y navegaría por distintos puertos antes de poner rumbo a Gaza.

Aunque tuvo que retrasar su salida debido al mal tiempo, la flotilla ya se encontraba en Túnez, desde donde está previsto que salga este miércoles, en una travesía que se espera que dure siete días.

No obstante, la organización no ha comunicado si mantendrá la fecha de partida o si la tendrá que retrasar tras el incidente de esta madrugada.