Netanyahu felicita al equipo israelí de La Vuelta por no ceder "al odio y a la intimidación"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha celebrado este viernes que el equipo Israel Premier Tech no se haya retirado de La Vuelta, a pesar de las continuas protestas propalestinas que han interrumpido la competición en los últimos días.

Netanyahu ha felicitado "el gran trabajo" del equipo y de su propietario (y amigo), el multimillonario canadiense Sylvan Adams. "¡Hacéis que Israel se sienta orgulloso!", ha escrito en una publicación en X desde su cuenta oficial.

Sus declaraciones llegan pocas horas después de que una manifestación contra la guerra en Gaza obligara a detener durante unos segundos la carrera, cuando quedaban menos de 13 kilómetros para coronar la cima del Angliru, en Asturias, en la etapa reina de la prueba.

Great job to Sylvan and Israel's cycling team for not giving in to hate and intimidation. You make Israel proud! 🇮🇱 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 5, 2025

El miércoles, la organización de La Vuelta suspendió la undécima etapa, que finalizaba en Bilbao, después de que centenares de manifestantes cortaran el paso a apenas tres kilómetros de la línea de meta.

El mensaje de Netanyahu también subraya las tensiones latentes con el Ejecutivo español. El jueves, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, dijo en una entrevista en RNE, que era partidario de "partidario" de expulsar al equipo Israel Premier Tech de La Vuelta. Señaló que era necesario "enviar el mensaje" a Israel de que no puede continuar "como si no ocurriera nada", mientras continúa bombardeando la Franja de Gaza.