La ONU declara oficialmente la situación de hambruna en Gaza mientras Israel acelera su ofensiva para tomar su capital

Niños palestinos esperan recibir algo de comida de un comedor social en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Reuters

Un grupo independiente sobre seguridad alimentaria respaldado por la ONU confirmó por primera vez de manera oficial que se está produciendo una hambruna en la Franja de Gaza

Esta declaración oficial de hambruna en la Franja se produce mientras el Gobierno de Benjamin Netanyahu acelera su ofensiva para tomar Ciudad de Gaza, la capital de la Franja donde viven un millón de palestinos.

El sistema de Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria indicó que 514.000 personas -casi una cuarta parte de los palestinos en Gaza- están sufriendo hambruna y que esa cifra aumentaría a 641.000 a finales de septiembre.

"Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte", señaló este martes.

El secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, Tom Fletcher, afirmó que la hambruna ha sido promovida como arma de guerra en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás.

"Estamos ante una hambruna que nos perseguirá a todos, porque es una hambruna predecible y evitable, una hambruna causada por la crueldad, justificada por la venganza, propiciada por la indiferencia y sostenida por la complicidad", dijo en Ginebra.

Sostuvo que el hambre que se ha extendido por Gaza, pero que golpea con más fuerza el norte de este territorio, se está produciendo "a pocos cientos de metros de los alimentos", que se encuentran de lado israelí de la frontera, pero que el gobierno de Israel no deja pasar.

En los 22 meses posteriores a los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás, se atribuyeron 89 muertes a la desnutrición o el hambre, en su mayoría niños menores de 18 años.

Sólo en los primeros 20 días de agosto, hubo 133 muertes, incluidos 25 menores de 18 años, dijo el ministerio el miércoles.

Pese a ello, Israel rechaza que haya una desnutrición generalizada entre los palestinos en Gaza y cuestiona las cifras de muertes por hambre proporcionadas por el Ministerio de Salud del gobierno dirigido por Hamas en Gaza, argumentando que las muertes se debieron a otras causas médicas.