Israel llama a filas a 60.000 reservistas tras aprobar el plan militar de Netanyahu para tomar Ciudad de Gaza

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aprobó en la noche del martes los planes del Ejército de Benjamin Netanyahu para conquistar Ciudad de Gaza, que incluyen el llamado a filas de decenas de miles de soldados en la reserva, recogen este miércoles los medios locales.

Según el periódico israelí Maariv, 60.000 reservistas recibirán a lo largo de la jornada órdenes para presentarse en las próximas dos semanas, mientras que otros 70.000 deberán extender su actual servicio durante 30 o 40 días más.

El plan, además, contempla la evacuación de toda la población de Ciudad de Gaza, que se estima en alrededor de un millón de personas, muchas de ellas desplazadas de otros lugares de la Franja de Gaza.

Un oficial israelí citado por Reuters, asegura que la mayoría de fuerzas que operarán en el centro urbano serán soldados en servicio activo. Los reservistas podrían pertenecer a la fuerza aérea, a inteligencia y desempeñar funciones de apoyo, o reemplazar a soldados en servicio activo estacionados fuera de Gaza.

El oficial, bajo condición de anonimato, dijo que ya hay tropas israelíes operando en Yabalia, al norte de la capital gazatí, y en el barrio de Zeitún, en las afueras de la ciudad. "Estamos tomando medidas para preparar el terreno para la operación", añadió, según recoge la agencia Efe.

Israel, de momento, no se ha pronunciado sobre la última propuesta de alto el fuego, después de que el grupo islamista Hamás dijera hace dos días que ha dado su visto bueno a un acuerdo de tregua propuesto por los mediadores egipcios y cataríes.

Un campamento de palestinos desplazados por la ofensiva israelí en el sur de Gaza. Dawoud Abu Alkas Reuters

Según un dirigente de Hamás consultado por Reuters, la propuesta prevé la excarcelación de 200 presos palestinos en cárceles israelíes, además de un número no precisado de mujeres y menores. A cambio, el grupo islamista entregaría a 10 rehenes con vida y a 18 cadáveres.

Netanyahu debatirá la oferta en los próximos días. La respuesta podría conocerse en un plazo de 48 horas, aunque la postura de Tel Aviv no ha sufrido modificaciones, según un alto cargo israelí: "La política es clara y no ha cambiado: exigimos la liberación de los 50 rehenes. Estamos en la fase decisiva contra Hamás y no dejaremos a nadie atrás".

Según el oficial del Ejército, el grupo islamista está utilizando la capital gazatí, donde las fuerzas israelíes llevan meses sin entrar, para reagruparse de forma más organizada, rearmarse y preparar ataques, incluidos lanzamientos de cohetes contra Israel.

"Cuando hay un acuerdo, y nuestro Gobierno nos dice que hay un acuerdo, pausamos nuestras operaciones, y cuando no lo hay, hacemos todo lo posible para enfrentarnos a esos terroristas lo más duro que podemos", aseguró.

Hace casi dos semanas, el Gobierno israelí aprobó el plan del primer ministro Netanyahu para extender su ofensiva a Ciudad de Gaza, a pesar del rechazo del Ejército israelí, que teme poner en riesgo a los rehenes que continúan secuestrados en el enclave desde el 7 de octubre de 2023.

Las familias de los secuestrados, por su parte, llevan desde entonces manifestándose para exigir un acuerdo integral con Hamás que ponga fin a la guerra y libere a los 50 rehenes que continúan en la Franja, de los que Israel estima que al menos 20 siguen vivos.