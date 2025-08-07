Netanyahu planea que Israel tenga el control total de Gaza en cinco meses con una operación militar sin precedentes

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quiere aprobar esta tarde una operación militar para tomar el control absoluto de Ciudad de Gaza en un plazo de entre cuatro y cinco meses, de acuerdo con varios medios nacionales.

El plan está dividido en tres fases. Arrancaría con el desalojo a la fuerza de la mitad de la población gazatí y no tendría en cuenta las advertencias de los mandos militares sobre el peligro que entraña para los 50 rehenes. Al menos una treintena de ellos, estiman, siguen con vida.

La estrategia militar trataría de cercar y ocupar zonas del norte y centro de la Franja, especialmente Ciudad de Gaza y los campos de refugiados próximos, donde el Ejército apenas ha operado hasta ahora. Los isralíes expulsarían a un millón de palestinos.

Este despliegue sin precedentes coincide con un incremento de la presión internacional para que Netanyahu acceda a un alto el fuego. Un alto el fuego que apoya la mayoría del pueblo israelí si obtiene, a cambio, el regreso de los rehenes. No es el caso de los sectores más influyentes del Gobierno.

El ministro de Defensa, Israel Katz, ha asegurado que el Ejército ejecutará las decisiones del Gobierno "hasta alcanzar todos los objetivos de la guerra". Unos objetivos cada vez más amplios.

Algunos medios, como The Times of Israel, sostienen que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, alertó al primer ministro de que la ocupación de toda la Franja arrastraría a Israel a “un agujero negro” con implicaciones humanitarias, políticas y militares probablemente irreversibles. Una fuente militar citada por la cadena de televisión Channel 13 habla de "meterse a conciencia en un Vietnam".

Egipto y Catar, mediadores en el conflicto, tratan de persuadir a Netanyahu para que aborte sus planes. La posición de Estados Unidos es más abstracta. Afirma que no aprueban que Tel Aviv se anexione Gaza, pero despacha el problema como un asunto doméstico más de Israel.

La situación para los gazatíes, entre tanto, empeora. “¿Dónde se supone que debemos ir ahora?”, dice Aya Mohammad, vecino de Ciudad de Gaza, a preguntas de la agencia Reuters. Ya ha tenido que abandonar su casa en cuatro ocasiones. “Nos han desplazado y humillado lo suficiente. No pienso huir otra vez salvo que me obliguen con tanques”.

Más de 61.000 personas han muerto o desaparecido desde el inicio de los bombardeos, según las autoridades locales, y las organizaciones humanitarias denuncian que cientos están muriendo por inanición ante los bloqueos continuos de la ayuda enviada desde el extranjero.