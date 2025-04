Netanyahu cede a las críticas y retira su propuesta para que Eli Sharvit, excomandante de la Armada, sea jefe de Inteligencia

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha retirada esta madrugada su propuesta para que Eli Sharvit dirigiera el servicio de Inteligencia interior (Shin Bet), después de que su nombramiento desatara duras críticas entre la coalición de Gobierno dado el perfil crítico con algunas de sus medidas que este había mantenido.



"El primer ministro agradeció al general de división Sharvit por su disposición para ser llamado a la bandera, pero le informó de que tras pensarlo detenidamente, pretende valorar otros candidatos", recoge un comunicado de la Oficina de Netanyahu publicado este martes.



Tanto el partido del primer ministro, el Likud, como algunos de sus socios de coalición criticaron este lunes que Netanyahu propusiera a Shirvit, excomandante de la Armada israelí, para el cargo ya que participó en las protestas contra la reforma judicial, una de las medidas más cuestionadas del Ejecutivo que desencadenó manifestaciones multitudinarias en todo el país.

Ronen Bar, exdirector del Shin Bet de Israel. Reuters

Este nombramiento apenas ha durado 24 horas y se ha hecho sin esperar a la audiencia de apelación contra la destitución de su predecesor, Ronen Bar, prevista en el Tribunal Supremo el próximo 8 de abril.

Fue el pasado 21 de marzo cuando Netanyahu destituyó, de madrugada, a Ronen Bar debido a la "desconfianza" existenten entre ambos, pero la decisión fue paralizada por la Justicia al menos hasta el 8 de abril, a fin de que el Supremo pudiera para valorar la apelación en contra presentada por partidos de la oposición (Yesh Atid, Israel Beitenu, Unidad Nacional y los Demócrtas) y el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel.

Duras críticas

El perfil de Sharvit, propuesto ya después de la polémica destitución de Ronen Bar al cargo del Shin Bet, resultó divisivo entre el Gobierno.



"Reemplazar a una persona con una visión kaplanista (término que alude a los manifestantes antigubernamentales, que se reúnen en la calle Kaplan de Tel Aviv) del mundo por otra similar no resuelve el problema, sólo lo perpetúa en otro marco", escribió en redes sociales el ministro de Patrimonio de Israel, Amichay Elyahu.



"Si queremos fortalecer el sistema democrático tenemos que asegurarnos de que quienes dirigen organizaciones estratégicas como el Shin Bet respetan la voluntad del pueblo expresada en procesos democráticos", reiteró.

Refiriéndose a respetar "la voluntad del pueblo", Elyahu defendió que el nombramiento o destitución del jefe del Shin Bet recae enteramente en el Ejecutivo, a raíz de que el Tribunal Supremo paralizara el despido del director saliente, Ronen Bar, para evaluar las apelaciones contra este.



También la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, exhortó a Netanyahu a no nombrar a otra persona hasta que el Supremo valorara las apelaciones, dándose como fecha límite hasta el 8 de abril.



La fiscal ya habría reprochado al primer ministro el despido de Bar asegurando que se producía en el marco de un "conflicto de intereses", dado que el Shin Bet está investigando el escándalo 'Qatargate', que salpica a asesores de Netanyahu.



El choque del Gobierno con la Justicia también ha provocado numerosas manifestaciones en Israel, especialmente en Tel Aviv y Jerusalén, en las últimas semanas.



"Si se manifiesta, no será jefe del Shin Bet. Dejadle que siga protestando", dijo el parlamentario del Likud Nissim Vaturi en declaraciones al canal del Parlamento. Tally Gotliv, también del partido del mandatario, dijo que Shirvit "no es adecuado" para el rol.