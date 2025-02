Israel se salta el alto el fuego: bombardea el este de Líbano a 10 días de que expire la extensión de la tregua

El alto el fuego acordado entre Israel y el Líbano se tambalea. El Ejército israeló ha bombardeado el este del país bajo el argumento de acabar con las presuntas instalaciones militares del grupo chií libanés Hezbolá en el Valle de la Bekaa a poco más de 10 días de que expire la extensión de la tregua que puso fin a la guerra entre las partes.



"Bajo la dirección del Directorio de Inteligencia, la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo un bombardeo preciso en territorio libanés contra dos emplazamientos militares que contenían armas de Hizbulá, lo que violaba el acuerdo de alto el fuego", afirma el Ejército de Israel en un breve comunicado.



Según la nota, el Ejército está comprometida a evitar que la formación chií "reconstruya sus fuerzas, en concordancia con el entendimiento".

La institución castrense no especificó dónde se produjo el ataque, pero la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) explicó que cazas israelíes perpetraron anoche cuatro bombardeos contra una zona montañosa del distrito de Baalbek, en el Valle de la Bekaa, sin ofrecer detalles sobre los objetivos.



El pasado 27 de noviembre entró en vigor un cese de hostilidades inicialmente previsto para 60 días que preveía la retirada de las fuerzas israelíes presentes en el territorio libanés y limitar la posesión de armas en la franja fronteriza a las manos de las fuerzas de seguridad libanesas.



La duración del pacto fue posteriormente prorrogada hasta el próximo 18 de febrero, después de que las partes incurrieran en demoras a la hora de cumplir con algunas de sus obligaciones.



El texto pide el desmantelamiento de las instalaciones no estatales para la producción de armas y también prohíbe a ambos bandos realizar ataques contra el otro -algo que Israel no ha respetado-, si bien preserva su derecho a la "autodefensa".