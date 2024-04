Conflicto Israel-Irán, en directo | Israel bombardea varias estructuras militares de Hezbolá en Líbano

Varios miles de israelíes volvieron a manifestarse este sábado en distintas ciudades del país contra el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y para pedir la celebración de elecciones anticipadas.

Distintos grupos convocaron protestas en ciudades como Haifa, Tel Aviv, Jerusalén o Cesarea, donde está ubicada la residencia de Netanyahu, para pedir también el fin de la guerra y que este Gobierno no arrastre a Israel a una guerra regional, según difundieron ONG en las redes, medios y personalidades políticas.

"Este gobierno no es el estado. Este gobierno es un desastre para el país. No me convencerán de que no hay alternativa, de que este gobierno terrible, extremo y mesiánico es lo mejor que este país puede ofrecer a sus ciudadanos", dijo el jefe de la oposición israelí, Yair Lapid.