Israel descubre bajo el hospital Al-Rantisi el túnel que pudo albergar a los secuestrados en Gaza

A lo largo de las últimas 48 horas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han completado la toma del hospital Al-Rantisi, situado en el norte de Gaza City, a escasos centenares de metros del campo de refugiados de Jabalia. La sola conquista del edificio, junto a la del hospital pediátrico adyacente, ya indica un avance importante de Israel sobre la capital de la franja. Estamos hablando de una incursión de más de tres kilómetros desde la playa, lo que sitúa al ejército de Israel ya instalado en el centro de la ciudad.

La importancia de los hospitales en esta batalla es crucial, pues el ejército israelí insiste en que Hamás les da un uso militar y no solo civil. Esa ha sido la excusa para bombardear el hospital Al-Quds, el hospital Indonesio o el hospital Al-Sharif, lo que no ha bastado para evitar las críticas de la ONU, la OMS y la comunidad internacional encabezada por su gran aliado, Estados Unidos. Por eso, lo primero que han hecho los israelíes nada más controlar por completo el Al-Rantisi es publicar un vídeo con imágenes de los túneles que salen y entran del hospital y avisar a la cadena CNN para que compruebe en primera persona que lo que dice es cierto.

Aunque ninguna afirmación, de ninguno de los dos bandos, se salva de la posible mancha de la propaganda, las pruebas parecen ser contundentes. En el vídeo publicado en redes sociales, se puede apreciar la entrada a un túnel a pocos metros de la casa de uno de los jefes de Hamás. Dicho túnel se prolongaría hasta una escuela cercana y, a unos doscientos metros, hasta el citado hospital pediátrico que acompaña al de especialidades. Se trata de un laberinto de pasillos, puertas cerradas a prueba de explosivos y el vídeo está debidamente editado, pero es cierto que justo bajo el sótano del hospital se observa otra entrada al que parece el mismo túnel o una ramificación dentro del entramado.

El Ejército de Israel muestra los túneles de Hamás en el hospital Rantisi.

En dicho sótano, los terroristas no solo habrían dejado una de las motos utilizadas en la masacre del 7 de octubre, sino que los israelíes han encontrado kalashnikovs, proyectiles, cinturones con explosivos y granadas de mano. A preguntas de la propia CNN, Mohammed Zarkout, responsable de los hospitales de Gaza City, afirmó que esos túneles no eran sino refugios para niños y mujeres que se tuvieron que evacuar debido a las repetidas inundaciones.

Pistas de los rehenes

Obviamente, los hallazgos de Israel ponen en duda este relato humanitario. Según las FDI, en el túnel se encontraría uno de los centros de mando de Hamás del que habrían huido sus dirigentes antes de la ocupación del complejo sanitario. No solo eso, sino que sospechan que una de las habitaciones subterráneas podría haber albergado a algunos de los rehenes que llevan seis semanas secuestrados por los terroristas.

Al parecer, se habrían encontrado biberones para niños y trozos de cuerdas y ropas de mujer. Israel procederá a pasar todos estos objetos por la prueba del ADN para comprobar si coincide con el de alguno de los desaparecidos. Las FDI están convencidas de que todo lo que se está encontrando en el Al-Rantisi será un juego de niños comparado con lo que se descubrirá en el Al-Shifa. Así lo manifiesta uno de sus oficiales en el vídeo publicado en redes sociales y es probable que confíen en encontrar más pistas sobre los rehenes en los túneles que Hamás ha construido debajo de este otro hospital.

En total, según la OMS, Israel habría bombardeado en lo que va de guerra como mínimo 137 veces distintos centros sanitarios, causando 521 muertos y 686 heridos. Estos datos siguen alarmando al presidente estadounidense Joe Biden, que insistió este martes en la necesidad de causar el menor daño posible a los hospitales de Gaza por mucho que estén controlados en la práctica por Hamás y sus milicianos. No dio más indicaciones acerca de cómo cuadrar ese círculo, el gran dilema, con mucho, de la ocupación israelí.

De paneles solares e incubadoras

De hecho, otro de los puntos importantes del vídeo es la conexión entre los paneles solares de la casa del líder de Hamás y la instalación eléctrica hallada en el túnel. Para Israel, eso es muestra de que en Gaza hay electricidad más que suficiente, solo que se utiliza en los túneles y en las casas de los terroristas. La insistencia que se pone en demostrar esta conexión tiene que ver con las continuadas afirmaciones del Ministerio de Sanidad de Gaza, respaldadas por distintas organizaciones no gubernamentales y las propias delegaciones de Naciones Unidas, de que los hospitales ya no disfrutan de la luz necesaria y no pueden seguir operando en unas condiciones mínimas.

Según estas fuentes, Israel sería el culpable de la situación por su bloqueo energético a la franja. El estado judío, sin embargo, se defiende asegurando que en Gaza hay incluso un exceso de bienes, combustibles… solo que no llegan a los hospitales porque a Hamás le interesa vender a la opinión pública la escasez de medios y las truculentas imágenes de bebés en incubadoras desenchufadas. Si Israel consigue tomar finalmente el Al Sharif y demostrar que, efectivamente, la luz que falta en los quirófanos y en dichas incubadoras sobra en los túneles de los terroristas habrá dado un importante paso adelante en la batalla por la opinión pública.

