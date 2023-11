Israel amenaza a Hezbolá con 'hacer a Beirut lo mismo que a Gaza' y asedia hospitales en la Franja

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, advirtió durante el sábado a Hezbolá de que, en caso de intensificar sus ataques en la frontera norte, "lo que estamos haciendo en Gaza podemos hacerlo en Beirut".

En un video distribuido a las tropas a través de los canales de televisión israelíes, Gallant ha denunciado que "Hezbolá está arrastrando a Líbano a una guerra que podría producirse, aunque está cometiendo errores y quienes pagarán el precio son, ante todo, los ciudadanos libaneses".

Unas declaraciones que vinieron precedidas de la segunda aparición de Hasán Nasrala, líder de Hezbolá, desde el comienzo de la guerra, quien reivindicó las operaciones de su grupo como "apoyo moral a la resistencia palestina", al tiempo que aseguraba que el frente de la frontera norte "permanecerá abierto".

Continúa la ofensiva israelí sobre Gaza

Nasrala añadió que en esta lucha su grupo ha empleado nuevo armamento y tácticas, como el envío diario de "uno o dos drones de reconocimiento" a territorio dominado por Israel, así como de misiles "Volcánicos" (Burkan 2H) y el uso de baterías de cohetes tipo Katiusha: "Los misiles que entraron en servicio en estos días en el frente de Líbano son miles `volcánicos` que pesan entre 300 kilos y media tonelada", dijo.

Por su parte, Najib Mikati, primer ministro libanés, ha condenado los ataques "contra la soberanía del Líbano" por parte de Israel, algo que "su pueblo nunca aceptará y que ya es fiel reflejo de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza".

Ataques a hospitales

Mientras, el ejército de Israel ha comenzado su ofensiva final contra los principales hospitales de Gaza en los que podrían están escondidos gran parte de los miembros de Hamás. Por ello, posicionaron varias unidades de tanques a apenas 20 metros de distancia del hospital de Al Quds e intensificaron los bombardeos y tiroteos contra el de Al Shifa, el más grande de la ciudad de Gaza, provocando la muerte de 13 civiles y donde se han suspendido todas las operaciones debido a la falta de combustible.

"No hay electricidad. Los dispositivos médicos se han detenido. Los pacientes, especialmente los que están en cuidados intensivos, mueren minuto a minuto", indicó Mohamed Abu Selmia, director del hospital de Al Shifa. Además, advirtió que tanto el personal como los ingresados en el centro médico están "a instantes de una muerte inminente".

Por su parte, la ONG de Médicos por los Derechos Humanos apuntó que "debido a la falta de electricidad, podemos informar que la unidad neonatal de cuidados intensivos dejó de funcionar. Ya han muerto dos bebés prematuros y hay un riesgo real para la vida de otros 37" en el hospital de Al Shifa.

Según informó la organización de Médicos Sin Fronteras, la comunicación con el interior del hospital se ha cortado "ante la situación catastrófica que se está viviendo en el interior de las instalaciones". Incluso la organización compartió la declaración de Mohammed Obeid, cirujano empleado en Al Shifi, que explica que "hay muchos pacientes ya operados y no pueden caminar. No podemos evacuarnos nosotros mismos y dejar a estas personas dentro. Como doctor, juro ayudar a las personas que necesitan ayuda".

Ante la situación, la OMS se mostró "extremadamente pertubada" por los ataques y señaló que al menos 20 hospitales en la Franja han quedado fuera de servicio por los ataques israelíes y por el bloqueo a la entrada de combustible y material sanitario en el territorio. La OMS cree que en el hospital de Al Shifa se encuentran unas 50.000 personas, entre personal sanitario, enfermos y centenares de civiles desplazados del norte de Gaza.

El ejército israelí, sin embargo, niega que sus tropas hayan establecido un cerco sobre Al Shifa, sino que está habiendo combates con milicianos de Hamás en las zonas cercanas al centro médico: "En las últimas horas escucho en las noticias que hay un asedio y ataques al Hospital Al Shifa. Quiero decirlo claramente: esto es mentira. No hay disparos contra el edificio, de hecho, quién quiera puede irse" dijo en una declaración de vídeo el coronel Moshe Tetro, jefe de la Administración Civil en Gaza.

Pausas intermitentes

Las negociaciones para el establecimiento de una "pausa humanitaria" de varios días siguen estancadas. Ante ello, Israel mantiene las ventanas de cuatro horas al día sin ataques para que los civiles asentados en el norte de la Franja de Gaza puedan desplazarse hacia el sur. Algo que, según Tel Aviv, han hecho al menos 100.000 personas durante esta semana.

Según ha publicado The New York Times, citando a fuentes de Israel y Hamás, las negociaciones para el establecimiento de una pausa más prolongada en el tiempo siguen en pie, pero no se concretarán si Hamás no cede en la liberación de varios de los rehenes que mantiene retenidos desde el 7 de octubre. "Según la propuesta que se está discutiendo, Hamás liberaría de 10 a 20 rehenes civiles", señala el citado medio. "A esto podría seguirle una liberación mayor, de unos 100 civiles, si se cumplen las condiciones", añade.

Cumbre en Riad

En consonancia con el avance del conflicto, Arabia Saudí convocó en Riad, la capital, una reunión de emergencia de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) para tratar la sitiuación de Gaza a la que acudieron los líderes de varios países musulmanes como el presidente de Irán, Ebrahim Raisí, o el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

El primero, en su discurso, ha proclamado que "los países musulmanes deben armar a los palestinos si continúan los ataques israelíes contra el pueblo de Gaza". Mientras que el líder turco ha solicitado al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que se investigue a Israel por su posible tenencia de armas nucleares.

