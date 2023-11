Netanyahu suspende a un ministro por proponer atacar la Franja de Gaza con armas nucleares

El ministro israelí de Patrimonio, el ultraderechista Amichai Eliyahu, ha asegurado que el lanzamiento de una bomba atómica contra la Franja de Gaza podría ser una de las opciones en la guerra que enfrenta a Israel con el grupo islamista Hamás desde el pasado 7 de octubre, según ha informado The Times of Israel.



Según el medio, el ministro del partido Poder Judío, el más ultraderechista del Gobierno, preguntado en el programa de radio Radio Kol Berama sobre si se debería lanzar una bomba atómica en el enclave palestino contestó: "Esa es una de las posibilidades".



Las declaraciones de Eliyahu, conocido por sus posturas ultras, como su propuesta de anexionar a Israel el territorio ocupado de Cisjordania, han obligado al primer ministro Benjamin Netanyahu a desautorizarlo y suspenderlo de las reuniones de gabinete: "Amichai Eliyahu está alejados de la realidad", ha indicado



El primer ministro israelí ha insistido en que el Ejército está actuando "de acuerdo con los más altos estándares del derecho internacional para evitar daños a personas no involucradas" y ha agregado que continuará haciéndolo hasta "lograr la victoria".



El Estado judío, hasta ahora, no admite ni niega la posesión de armas nuclear, siendo el único país del mundo que no lo reconoce abiertamente; pero es un secreto a voces que es un Estado nuclear y figura como tal en los listados de instituciones de investigación atómica.

