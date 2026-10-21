Putin acepta reanudar en noviembre las negociaciones de paz con Ucrania con la mediación de EEUU

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LO ESENCIAL Las claves Vladímir Putin se muestra dispuesto a reanudar las negociaciones tripartitas de paz con Ucrania y Estados Unidos alrededor del 10 de noviembre. El Kremlin señala que las conversaciones buscarán crear un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania tras el fin del conflicto. Volodímir Zelenski afirma que Ucrania está preparada para la diplomacia y respalda la celebración de reuniones trilaterales con Trump y Putin. Zelenski expresa su esperanza de restablecer plenamente el acceso a los servicios satelitales Starlink y Starshield para sus labores defensivas.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró este miércoles dispuesto a reanudar en noviembre las negociaciones de paz sobre Ucrania con mediación de Estados Unidos, tras la reunión mantenida con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff.



"El presidente informó a Witkoff de que, en principio, estamos dispuestos a reanudar las negociaciones tripartitas en torno al 10 de noviembre sobre el asunto más importante: la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania al término del conflicto", dijo Yuri Ushakov, asesor de Política Internacional del Kremlin, en rueda de prensa telefónica.



Al respecto, añadió que Witkoff comentó que "esto será recibido, sin lugar a dudas, con gran satisfacción por el presidente de EEUU, Donald Trump".

Las negociaciones tripartitas no se celebran desde mediados de febrero debido al comienzo de la operación militar estadounidense en Irán.



Ushakov destacó que el enviado de Trump informó al líder ruso sobre el resultado de las consultas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los representantes europeos en Oslo.



Destacó que Putin escuchó las "nuevas posturas e ideas" consensuadas por Kiev y los europeos en la capital noruega, "aunque, en el contexto del proceso de arreglo en Ucrania, no había muchas cosas útiles".

"Vladimir Putin hizo hincapié en que el potencial de la diplomacia está lejos de haberse agotado y que es posible y necesario alcanzar acuerdos con Teherán, que es nuestro socio estratégico", dijo Ushakov.



Asimismo, Putin aprovechó para destacar "la iniciativa estratégica" del ejército ruso en todos los sectores del frente y el hecho de que Ucrania lanzó un ataque masivo contra Moscú el día de las elecciones legislativas.



También se abordaron otros asuntos como la guerra en Irán, el acuerdo para el suministro de diésel ruso a EEUU y otros proyectos económicos bilaterales. "Rusia reafirmó su disposición a seguir facilitando la búsqueda de soluciones políticas y diplomáticas al problema iraní", señaló Ushakov.

Reunión con Zelenski

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este miércoles que esperaba un resultado positivo de la reunión que el enviado estadounidense mantendría en Rusia y que apoyaba las conversaciones entre los líderes de Kiev, Washington y Moscú.

Zelenski declaró en una entrevista con Fox News que sus conversaciones con Witkoff en Oslo el día anterior fueron productivas y que Ucrania estaba preparada para la diplomacia. Agradeció a Estados Unidos el restablecimiento del intercambio de inteligencia y expresó su esperanza de que las limitaciones a los servicios satelitales Starlink y Starshield terminaran pronto .

"Espero que...en... no sé, en unas horas... tengamos algún resultado, Dios nos bendiga, positivo", expresó refiriéndose a la reunión de Witkoff con Vladimir Putin .

Zelenski afirmó que era importante lograr una tregua en los combates y avanzar hacia la diplomacia y un acuerdo que incluya garantías de seguridad, elogiando el llamamiento de Trump a un alto el fuego.

"Es importante negociar trilateralmente" con él, el presidente estadounidense Donald Trump y Putin, dijo Zelenski en el programa 'Fox & Friends' de Fox, y agregó que sería mejor si también se pudiera incluir a los países europeos.

"Siempre he dicho que estamos abiertos a negociar en cualquier formato y sobre cualquier tema. Solo pido: por favor, no hablen de nosotros sin nuestra participación", añadió.

Zelenski también dijo que habló con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio , quien prometió trabajar para abordar los problemas relacionados con Starshield de SpaceX (SPCX.O) , que es esencialmente una versión de grado militar de Starlink desarrollada para el Pentágono.

"Aún es limitado", dijo Zelenski a Fox News sobre el servicio, un día después de que el Wall Street Journal informara que el director ejecutivo de la compañía y aliado de Trump, Elon Musk, había ordenado la ralentización de la tecnología, de la que Ucrania depende para defenderse de los ataques con misiles de Rusia.

Rubio declaró a los periodistas que las decisiones relativas al acceso de Ucrania a Starlink correspondían a SpaceX y a Elon Musk, no a la Casa Blanca.