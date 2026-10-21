El polaco Tusk revela una "dura confrontación" con Sánchez en el Consejo Europeo por su política migratoria "fracasada"

Ursula von der Leyen anuncia un nuevo marco europeo de respuesta a emergencias antes de fin de año para facilitar expulsiones tras episodios como el de Ceuta.

Polonia, Italia y Dinamarca lideraron un frente común para frenar el "efecto llamada" al que se sumaron casi todos los países de la UE, dejando a España aislada.

Donald Tusk desvela una "dura confrontación" con Pedro Sánchez en la cumbre europea por considerar que su política migratoria de puertas abiertas ha fracasado.

Que el debate migratorio de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE durante la cumbre del pasado viernes en Bruselas fue especialmente tenso y derivó en una batalla de casi todos contra Pedro Sánchez por la regularización masiva y el caos de Ceuta ya se sabía por los relatos fuera de micro de los diplomáticos.

Sin embargo, en público, tanto el presidente del Gobierno como la mayoría de los líderes europeos optaron por rebajar la tensión y quitar hierro al enfrentamiento. Solo algunos, como el francés Emmanuel Macron, que reconoció que había sido un "mal debate", o el húngaro Péter Magyar, que habló de "gritos" y "argumentos acalorados", admitieron que la discusión había subido notablemente de tono.

Ahora, el primer ministro polaco, el democristiano Donald Tusk, ha desvelado en un vídeo difundido en sus redes sociales que protagonizó una "confrontación bastante dura" con Sánchez por su política migratoria de puertas abiertas. Tusk asegura que Polonia, Italia y Dinamarca constituyeron durante el debate un frente común contra el presidente del Gobierno, al que se acabaron sumando la mayoría de líderes.

"Se produjo una confrontación bastante dura. Por un lado, el primer ministro español defendía una política migratoria que, a nuestro juicio, ha fracasado: una apertura excesiva", explica el primer ministro polaco.

"Por otro, se formó una alianza muy sólida entre Polonia, Italia y Dinamarca. Propusimos medidas muy contundentes y debo decir que, por primera vez, tuve la sensación de que prácticamente todos los países europeos se habían sumado ya a mi forma de pensar y a la de otros dirigentes", sostiene Tusk.

"Este cambio de política migratoria llega, sin duda, demasiado tarde, pero creo que todavía es posible en los países de Europa occidental".

"Todos los países sin excepción -quizá con la salvedad de España- pusieron a Polonia como ejemplo de un país donde esta política funciona de verdad. Un país donde no dejamos entrar a quienes pretenden irrumpir por la fuerza en Polonia y en Europa. Donde no admitimos solicitudes de asilo cuya inmensa mayoría eran, en cierto modo, ficticias", ha asegurado el primer ministro polaco.

Durante el Consejo Europeo, Polonia, Italia y Dinamarca presentaron una enmienda conjunta al proyecto de conclusiones que exigía acabar con todos los factores que contribuyen al "efecto llamada" y que los Gobiernos se coordinen mejor antes de adoptar medidas con repercusiones para los demás. Dos reproches implícitos a Sánchez, que tampoco informó previamente a sus socios europeos de la regularización masiva.

Los tres países sabían de antemano que su propuesta no prosperaría: las conclusiones de las cumbres se aprueban por unanimidad y Sánchez nunca iba a aceptar un reproche de la UE a su política migratoria. Pero el debate volvió a dejar al descubierto su aislamiento: solo Francia, Luxemburgo y Portugal respaldaron al presidente del Gobierno.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante el debate de este miércoles ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo Parlamento Europeo

En el debate sobre el Consejo Europeo celebrado este miércoles en Estrasburgo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha pedido de nuevo "reducir los incentivos para la inmigración ilegal", aunque no ha mencionado directamente la regularización masiva de Sánchez.

"Este verano fuimos testigos de las trágicas escenas de Ceuta. También hemos visto cómo Rusia y Bielorrusia han instrumentalizado la migración. Actores estatales y no estatales están provocando deliberadamente movimientos masivos de personas".

"El objetivo está claro: desbordar a las autoridades, sembrar el miedo y dividirnos. No lo conseguirán. No permitiremos que nadie explote nuestros valores para presionar a nuestra Unión", ha resaltado.

En este sentido, Von der Leyen ha anunciado que presentará "antes de que acabe el año" su propuesta para un nuevo "marco europeo de respuesta a emergencias", que en teoría debería permitir suspender el derecho de asilo y facilitar las expulsiones en masa en casos de ataques migratorios como el de Ceuta.

"Son los europeos quienes deciden quién entra en nuestra Unión y en qué circunstancias, no nuestros adversarios. Así es como defendemos nuestros valores y protegemos la libertad y la seguridad de nuestros ciudadanos", ha dicho la presidenta de la Comisión.