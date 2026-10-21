El Papa León XIV y su médico, Luigi Carbone, a su llegada al Hospital Gemelli. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El Papa no necesitará "tratamiento adicional" tras extirparle el cáncer en el pulmón: "Estaba localizado"

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LO ESENCIAL Las claves Los médicos del Vaticano descartan un tratamiento adicional para León XIV tras extirparle con éxito un adenocarcinoma de pulmón. Las pruebas histológicas y de biología molecular confirmaron que la enfermedad del pontífice se encontraba "localizada". El Papa, de 71 años, ha recibido el alta en el Hospital Gemelli y ha reaparecido en el Palacio Apostólico para retomar gradualmente su actividad.

León XIV no necesitará ningún tratamiento adicional tras habérsele extirpado con éxito un cáncer en el pulmón, según han explicado sus médicos en un comunicado emitido por el Vaticano este miércoles.



"Hoy se han publicado los resultados de las pruebas histológicas y de biología molecular realizadas al material extirpado durante la cirugía del Santo Padre", señala el comunicado de la Santa Sede.



La nota, firmada por el médico personal del pontífice, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora, precisa que las pruebas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad se encontraba "localizada".

"Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional", concluye la comunicación.

León XIV, de 71 años, reapareció este domingo en el rezo del ángelus, donde hace justo una semana anunció al mundo que debía someterse a una operación por un nódulo en el pulmón.

"Superada esta fase delicada, ahora retomaré gradualmente mi actividad, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones", anunció desde la ventana del apartamento pontificio del Palacio Apostólico.

El Papa había abandonado un día antes el Hospital Gemelli por su propio pie tras recibir el alta hospitalaria por la intervención quirúrgica a la que se sometió el pasado martes 13 de octubre.

León XIV salió andando por la puerta central del centro hospitalario y saludó al equipo médico que le ha atendió durante su estancia, al personal sanitario y a la gente que le esperaba en el exterior.

"Según los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación del estado clínico del paciente, se ha determinado que el Santo Padre está en condiciones de recibir el alta", detalló el Vaticano.

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