Putin lanza por su cumpleaños uno de los ataques con misiles "más infames" de la guerra contra Ucrania: hay 11 muertos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Rusia lanzó 70 misiles, muchos balísticos, y drones Shahed contra Kiev y otras 12 regiones de Ucrania, según Volodímir Zelenski. El ataque causó al menos 11 muertos, entre ellos cinco en Priluki, dos en Kremenchuk, dos en Oleksandriya y dos en Kiev. Los bombardeos destruyeron edificios residenciales y tuvieron como uno de sus principales objetivos la infraestructura energética ucraniana. Zelenski atribuyó la limitada interceptación de los proyectiles a la escasez de misiles defensivos y pidió más sistemas Patriot a sus aliados.

En el día de su 74º cumpleaños, Vladímir Putin ha encargado al Ejército ruso uno de los ataques con misiles más masivos de los casi cinco años de guerra con Ucrania. Los proyectiles y drones de Moscú han destruido varios edificios residenciales en distintas regiones, incluida Kiev, y han matado a al menos 11 personas, según Volodímir Zelenski.

El presidente ucraniano ha informado a través de un mensaje en sus redes sociales que los rusos querían hacer una demostración de fuerza destructiva. "Este ha sido uno de los ataques más infames: 70 misiles en total, muchos de ellos balísticos, además de [drones kamikaze] shaheds", ha detallado.

"Uno de los principales objetivos era nuestra infraestructura energética", ha añadido el mandatario. Canales de Telegram ucranianos han informado de que fue alcanzada por segunda vez en una semana la principal central térmica de la región capitalina.

Today, as a birthday “gift” to Putin, the Russian army destroyed a residential building in Pryluky, in the Chernihiv region. It was an ordinary five-story apartment building. Tragically, as of now, five people have been reported killed and 26 injured, including five children. There may still be people under the rubble. First responders are working nonstop at the site – doing everything possible to find every person. Russian missile strikes also damaged five apartment buildings in Dnipro and four high-rise buildings in Kremenchuk. Tragically, two people were killed and eight injured. A high-rise building in Zaporizhzhia was damaged by a drone. In Kyiv, the Russians killed two people. Two more people were killed in Oleksandriya… My condolences to all the families and loved ones of those killed. Overall, infrastructure in Kyiv and 12 regions came under attack last night. One of the key targets was our energy infrastructure. The Russians wanted to strike painfully and demonstratively. This was one of the most vile strikes: 70 missiles in total, many of them ballistic, as well as “shaheds.” Unfortunately, only some of them were shot down. Russian ballistic missiles remain the greatest challenge. And air defense packages for us right now are a vital necessity. That is why every day we are looking for missiles for Patriot systems that can and must actually protect people’s lives here, in Ukrainian skies. Thank you to everyone who is helping us. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2026

Zelenski ha confesado que la escasez de misiles interceptores ha provocado que "solo algunos" proyectiles enemigos hayan podido ser derribados antes de alcanzar sus objetivos. Y otro día más ha instado a sus aliados a que envíen más sistemas Patriot para proteger la vida de sus ciudadanos.

Cinco de los once muertos se han contabilizado en la ciudad de Priluki, en la región norteña de Cherníguiv, donde el bombardeo ruso destruyó un edificio residencial de cinco plantas en el que se encontraban. Otras 26 personas, entre ellas cinco niños, resultaron heridas allí. Las autoridades creen que aún podría haber más fallecidos bajo los escombros.

Otras dos personas han perdido la vida en la ciudad de Kremenchuk, la región de Poltava, en Ucrania central. Dos más han muerto en la ciudad de Oleksandria, en la región vecina de Kirovograd, y las dos restantes en Kiev. Zelenski ha denunciado que múltiples misiles y drones rusos impactaron en zonas residenciales.

“En conjunto, fue atacada infraestructura en Kiev y 12 regiones durante la pasada noche", ha precisado el presidente ucraniano en su mensaje en redes. La Fuerza Aérea ucraniana había detallado poco antes que el Ejército ruso había empleado en el ataque 48 misiles de crucero, de los que 39 fueron derribados, y un número indeterminado de misiles balísticos y de misiles antibuque.

Ucrania dejó de informar este verano del número total de misiles balísticos y antibuque que Rusia usa en sus ataques debido a la caída estrepitosa de sus porcentajes de interceptación de este tipo de armamento.