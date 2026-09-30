La visita de Macron a Sánchez inquieta a los 'frugales': seis países avisan que solo aceptan recortes al presupuesto de la UE

El debate enfrenta a los países del sur, que buscan más inversión social y en defensa, contra los del norte, que exigen recortes y priorizar la eficiencia presupuestaria.

"Reforzar la soberanía europea y la agenda de competitividad" invirtiendo en un "presupuesto europeo a la altura de los retos y dotado con nuevos recursos propios". Este es el primero de los objetivos que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha marcado para su encuentro en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El mandatario galo ha detallado sus prioridades en una publicación de la red X, entre las que también figuran la "regulación digital" para proteger tanto a las democracias como a los menores, apoyar a las empresas, desarrollar las industrias del "espacio, aeronáutica y defensa", y mejorar las infraestructuras de transporte.

Destacando que "los Pirineos no separan" a España de Francia sino que son "un lazo de unión", el presidente ha llamado a usar "nuestra proximidad" como "fuerza" y "nuestra cooperación" para impulsar "una Europa más fuerte, más soberana y solidaria".

La insistencia de Macron en los aspectos presupuestarios es un reflejo de la postura que mantiene junto a Sánchez en la Unión Europea. Junto a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, han formado el grupo de 'países del sur' (también llamados, más coloquialmente, los 'gastadores') que abogan por un gasto más ambicioso, notablemente en políticas sociales y defensa común.

La mala relación entre Sánchez y Meloni tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta y la suspensión del espacio Schengen entre Italia y España ha deteriorado parte de este triumvirato. No obstante, el presidente francés confía en volver a hacer fuerza junto a su homólogo español frente a los países del norte de Europa, los llamados 'frugales'.

J’arrive en Espagne avec un objectif : obtenir des avancées concrètes pour nos deux pays.



→ Renforcer notre souveraineté européenne et notre agenda de compétitivité.



→ Investir dans notre avenir, par un budget européen à la hauteur des enjeux et doté de nouvelles ressources… pic.twitter.com/1UHPZrVQkW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 29, 2026

Liderados por el canciller de Alemania, Friedrich Merz, los 'frugales' se anticipaban publicando una carta mientras Macron viajaba a España. Junto a los primeros ministros de Países Bajos, Austria, Suecia, Finlandia y Dinamarca , el germano advertía que no darán su visto bueno a un nuevo presupuesto de la UE si no se recorta la propuesta actual en "varios cientos de miles de millones de euros".



La carta ha sido enviada al primer ministro irlandés, Michéal Martin, en calidad de presidente de turno de la UE, y con copia al presidente del Consejo Europeo, António Costa. El momento es crucial, ya que las negociaciones para el Marco Financiero Plurianual (MFP) del periodo 2028-2034 entran en la denominada "fase decisiva".



"La propuesta de la Comisión tendrá que ser reducida en varios cientos de miles de millones de euros. Todos los capítulos tendrán que contribuir a estos ahorros", advierten Merz, el neerlandés Rob Jetten, el austríaco Christian Stocker, el sueco Ulf Kristersson, la danesa Mette Frederiksen y el finlandés Petteri Orpo.

El pasado abril, el pulso entre Macron con Sánchez por un lado y Merz con Jetten por el otro llevó a las negociaciones sobre el presupuesto de la UE a descarrilar. Las perspectivas de alcanzar un acuerdo antes de final de año son en estos momentos pesimistas, ya que la actual propuesta no satisface a nadie.

El nuevo marco financiero multiplica por cinco el gasto en Defensa —hasta 131.000 millones de euros en siete años— y recorta los fondos agrícolas y de cohesión. En ese reparto, España saldría especialmente perjudicada: perdería en torno al 15% de las ayudas de la PAC y regionales

El borrador presupuestario presentado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, contempla un presupuesto de 2 billones de euros a precios corrientes (1,76 billones a precios de 2025), equivalente a un 1,26 % de la renta nacional bruta del bloque (RNB).



No obstante, una vez descontado el pago de los intereses de la deuda asumida con los fondos Next Generation (24.000 millones al año), se queda en el 1,15%, un ligerísimo aumento respecto al 1,13% del actual marco financiero.

Cómo repartir las cuentas

El club de los 'frugales' argumenta que el presupuesto bajo negociación debería centrarse "en inversiones comunes en seguridad y defensa, competitividad, innovación y lucha contra la migración irregular" en detrimento de las partidas tradicionales agrícolas. Esto deja a España, Italia y Francia como grandes perjudicados.

"Podemos reasignar fondos. Seguimos gastando mucho dinero europeo en la política agrícola. Eso puede hacerse de forma mucho más eficiente. Así quedará dinero disponible para centrarse en los retos de los próximos años", criticaba Jetten en la cumbre de Chipre.

La respuesta de Macron pasaba por el endeudamiento. "En materia de gastos que son de interés común y nuevos, como la defensa, el espacio o la inteligencia artificial, podríamos tener interés en emitir deuda conjuntamente", planteaba.



En su misiva de hoy, los 'frugales' subrayaban que lo acabarían pagando los ciudadanos europeos "pese a qué nuevos impuestos se inventen". Las emisiones conjuntas de deuda "tampoco son la respuesta", denunciaban. "No hay forma de evitar la complicada cuestión del tamaño global" del presupuesto, advierten.



"No pedimos recortes en comparación con el MFP actual. Pero tenemos que ser realistas. La Comisión Europea ha propuesto un incremento nominal de aproximadamente el 60%. Esto no es realista, ni económicamente ni políticamente", zanjaba, recordando que entre los seis aportan el 40% del presupuesto europeo.

En julio, Von der Leyen ya había advertido de que, sin nuevos recursos propios ni aumentos de las contribuciones nacionales, el presupuesto tendría que recortarse en unos 66.000 millones de euros al año, una rebaja del 40% con respecto a la propuesta inicial.



Está previsto que Irlanda presente una nueva propuesta antes de la cumbre de líderes que tendrá lugar los días 15 y 16 de octubre, recuerda EFE. No se espera un acuerdo en esa fecha, pero sí acercar unas posturas que seguirán puliendo en otra cita en Dublín el 12 y 13 de noviembre.



Si fuera necesario, Costa ha pedido a las capitales que reserven el 26 y 27 de noviembre para una cumbre especial en Bruselas que permita los avances necesarios a fin de lograr un eventual acuerdo sobre el próximo MFP en la reunión de diciembre