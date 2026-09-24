Rubio invita a Putin al G20 tras ofrecer en la ONU a su ministro de Exteriores una tregua con Ucrania limitada a las refinerías

Putin aún no ha confirmado su asistencia al G20, pero sí planea acudir a la cumbre de APEC en China, donde podría coincidir con Trump.

Lavrov rechazó la idea de una pausa en la operación militar durante negociaciones y reiteró la postura inflexible de Moscú.

Rubio propuso a Lavrov una tregua limitada entre Ucrania y Rusia centrada en el sector energético y el grano, aunque reconoce la dificultad del acuerdo.

Marco Rubio ha invitado a Rusia a participar en la próxima cumbre del G20 en Miami, buscando un acercamiento diplomático.

Marco Rubio invitó este miércoles a Rusia a tomar asiento en la próxima cumbre del G20, que tendrá lugar a mediados de diciembre en Miami. El secretario de Estado tendió la mano a Moscú durante un encuentro con el veterano ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, celebrado en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Consciente del rechazo que genera el ofrecimiento, Rubio alegó que "para resolver los problemas, hay que reunirse con personas con las que no estás de acuerdo". "Creemos que será una oportunidad para que se reúna no sólo con el presidente [Donald Trump], sino también con líderes mundiales", se justificó el exsenador republicano.

En paralelo, Rubio prometió emplearse a fondo para que Kiev y Moscú acepten una tregua "limitada" a la energía. "Ambas partes han expresado su interés en algún tipo de alto el fuego limitado que incluya el grano y la energía", declaró confiado tras reunirse con Lavrov. "Esto no resolverá el problema de la guerra, pero podría reducir algunas de las tensiones globales".

El secretario de Estado reconoció la complejidad de la situación y que sería una "tarea complicada" conseguir avances. "Los ucranianos están haciendo daño a los rusos al atacar su sector energético, que es una fuente de ingresos para ellos. La parte rusa está haciendo daño a la parte ucraniana al atacar su red eléctrica, especialmente de cara al invierno", expuso.

"Así que el problema es que ambas partes han establecido la energía como un objetivo estratégico de sus objetivos militares. Por eso —apuntó— no es tan sencillo decir de repente: 'Lleguemos a un acuerdo'".

Si Rubio albergaba alguna esperanza, Lavrov no tardó en tirarla por tierra. El jefe de la diplomacia rusa se encargó de aclarar después de conversar con su homólogo estadounidense que, "escarmentados por la amarga experiencia", no harían "una pausa en la operación militar especial durante el periodo de negociaciones, sea cual sea su formato".

Russia Foreign Affairs Minister Sergey Lavrov on war with Ukraine: "If the Europeans hadn't engaged in these shenanigans and cheating and had indeed forced the opposition to carry out their agreement, this would've kept the territorially integrity of Ukraine in the 1991 borders." pic.twitter.com/PDzDKbkiTW — CSPAN (@cspan) September 23, 2026

"Aunque Europa quiere precisamente eso, con el mismo sencillo objetivo de obtener un respiro y reponer los arsenales militares agotados del régimen de Kiev", sentenció Lavrov durante una reunión posterior del Consejo de Seguridad de la ONU.

En cambio, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski declaró la víspera que los suyos están preparados "para garantizar una navegación segura y la seguridad alimentaria en el mar Negro si Rusia también está dispuesta a dar pasos reales hacia la desescalada".

No así el Kremlin, que no emite señales que hagan presagiar un cambio de postura sobre este asunto. Putin sigue decidido a escalar la ofensiva en Ucrania llevando a cabo ataques híbridos contra los aliados de Ucrania, como advirtieron la semana pasada el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro polaco Donald Tusk, entre otros líderes europeos.

"Por ahora, no existen condiciones para avanzar hacia una vía de negociación de paz, aunque nosotros, como parte rusa, seguimos abiertos a las conversaciones de paz", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, antes del encuentro en Nueva York entre Rubio y Lavrov.

Putin no ha confirmado si acepta o no la invitación de Estados Unidos para acudir a la cumbre del G20, aunque la agencia Bloomberg asegura que declinará la oferta. Sí tiene previsto asistir, en cambio, a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar el próximo mes de noviembre en China, donde podrá coincidir con Trump.