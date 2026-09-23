Accidente laboral en el Coliseo de Roma: muere un operario de 22 años tras caer desde 10 metros mientras instalaba luces

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Las claves Generado con IA Un operario italiano de 22 años falleció tras caer desde unos 10 metros mientras instalaba luces en el Coliseo de Roma. El accidente ocurrió pasada la medianoche, cuando el joven trabajaba con arneses de seguridad, aunque aún se investigan las causas de la caída. Personal médico llegó rápidamente al lugar, pero no logró reanimar al trabajador. Las autoridades han encargado a los Carabineros la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y las condiciones laborales.

Un operario italiano de 22 años falleció en la noche del martes tras caer desde una altura aproximada de diez metros en el interior del Coliseo de Roma mientras trabajaba instalando un nuevo sistema de iluminación para el monumento, que este miércoles mantendrá cerrada la parte donde se produjo el accidente.

El accidente ocurrió alrededor de las 00:30 horas dentro del Anfiteatro Flavio, cuando Andrea Moretti, un joven especializado en este tipo de instalaciones, trabajaba con un sistema de arneses de seguridad, pero cayó por razones que aún se investigan.

"Un suceso trágico que nos deja conmocionados y atónitos. Las pocas palabras que podemos expresar están dedicadas a Andrea, a su familia y a sus seres queridos: extendemos a todos nuestras más sentidas y dolorosas condolencias por la muerte sin sentido de un joven dedicado a su trabajo", declaró el ministro de Cultura, Alessandro Giuli .

El personal médico de emergencia llegó de inmediato e intentó reanimarlo, sin embargo, no pudieron hacer nada por el joven de 22 años, informaron los medios.

Las investigaciones técnicas y científicas han sido encomendadas a los Carabineros para esclarecer las causas del accidente y las condiciones laborales del joven en el momento de la caída.

En señal de duelo, el Parque Arqueológico del Coliseo ha decidido cerrar al público durante todo el día el monumento.

Se especificó que la zona no ha sido intervenida por la justicia, que continúa sus investigaciones para determinar con precisión la dinámica del suceso.