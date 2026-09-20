Ucrania lanza "el mayor ataque jamás perpetrado" contra Rusia y envía más de 1.600 drones: al menos 4 muertos y 21 heridos

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Ucrania lanzó el mayor ataque con drones contra Rusia, enviando más de 1.600 aparatos, de los cuales 450 fueron dirigidos contra Moscú. El ataque dejó al menos 4 muertos, incluidos una mujer y sus dos hijas, y 21 heridos, entre ellos varios menores, en la región de Moscú. Los sistemas de defensa aérea rusos derribaron cientos de drones; el incidente provocó la cancelación o retraso de un centenar de vuelos en Moscú. Zelenski afirmó que se golpearon instalaciones clave de la industria petrolera rusa y un centro logístico, afectando la financiación de la maquinaria de guerra del Kremlin.

Al menos cuatro personas murieron y otras 21 personas, entre ellas varios menores, resultaron heridas este domingo en la región de Moscú por un ataque ucraniano con drones en la principal jornada de las elecciones parlamentarias en Rusia, informaron las autoridades locales.



De acuerdo con el gobernador de la región de Moscú, Andréi Voroviov, las víctimas mortales son una mujer de 44 años y sus dos hijas de tres y un hombre anciano que se encontraban en sus casas, cuando estas fueron atacadas por drones.



De los 21 heridos, 15, incluidos tres menores, fueron hospitalizados, indicó el gobernador.

El distrito de Fastiv, en el suroeste del país, fue el que sufrió mayores daños, con 24 lugares afectados, entre ellos viviendas, edificios industriales y de servicios públicos, terrenos de una empresa agrícola y vehículos, añadió. En total, al menos 11 localidades de la región de Moscú informaron de distinto tipo de consecuencias por la caída de fragmentos de drones.



Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, se trata del mayor ataque contra Moscú, en el que desde este sábado fueron derribados más de 1.600 drones, 450 de ellos dirigidos contra la capital.



"El mayor ataque con drones enemigos jamás perpetrado contra Moscú ha sido repelido", escribió Sobianin en redes sociales. En el territorio de la capital, agregó, varios drones alcanzaron la refinería de petróleo y uno impactó contra un edificio residencial.

Por su parte, el gobernador de la Región de Moscú, Andrey Vorobiov, en un mensaje en Telegram reportó que los sistemas de defensa aérea de Rusia "derribaron y neutralizaron" 249 drones en 17 distritos, cifra que TASS elevó a 338 aproximándose a la capital.



Según el regidor capitalino, el "ataque sin precedentes" buscaba perturbar las elecciones legislativas rusas, que comenzaron el viernes y concluirán esta noche. "El enemigo fracasó", aseguró Sobianin.

A la vez, el masivo ataque paralizó temporalmente el trabajo de los aeropuertos capitalinos, donde fueron cancelados o aplazados un centenar de vuelos.



Cerca de 30 aviones que se dirigían a la capital rusa tuvieron que aterrizar en otras ciudades por las consecuencias del ataque nocturno sobre la capital, informaron medios rusos.



El Comité de Instrucción ruso informó, por su parte, de la apertura de un caso penal por ataque terrorista sobre objetivos de la región de Moscú y la capital.

"Elegir la paz"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reportó este domingo golpes contra instalaciones clave de la industria petrolera rusa y un centro logístico lo que, dijo, representa miles de millones de dólares menos para la maquinaria de guerra del Kremlin.



"Una de las instalaciones clave de la industria petrolera rusa y un centro logístico del agresor fueron alcanzados. Eso representa miles de millones de dólares con la que se mantiene la maquinaria de guerra", dijo Zelenski en su cuenta de X.



El presidente agregó que en el ataque se utilizaron diversos sistemas como Fp-1, RZ-100, MICH.2000, Palianitisia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo y Pelican.



"Agradezco a nuestros guerreros por su precisión, al servicio de seguridad de Ucrania junto con las fuerzas de sistemas no tripulados, a las tropas de operaciones especiales, el contraespionaje militar y a los servicios secretos para el extranjero", afirmó Zelenski. Asimismo, el mandatario dijo que se había atacado otra instalación en la región de Wronesch y llamó a Moscú a poner fin a la guerra.



"Moscú tiene que terminar su guerra brutal y elegir la paz en lugar de crear una defensa aérea de varios anillos en menoscabo de otras regiones. Hay propuestas para una desescalada que están sobre la mesa en ámbitos como la energía o la seguridad alimentaria", sostuvo.



"Lo que falta es voluntad política. Agradezco a todos los que fortalecen las capacidades de largo alcance de Ucrania", añadió.