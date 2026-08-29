Dinamarca indemnizará a miles de mujeres de Groenlandia por implantarles anticonceptivos sin su consentimiento

El caso ha derivado en disculpas oficiales, una demanda colectiva y la creación de un fondo de reconciliación para abordar otras discriminaciones.

Solo en 1970, una de cada dos mujeres fértiles de Groenlandia tenía un DIU; muchas eran menores de edad y no se registró su consentimiento.

El Parlamento danés aprobó la ley de compensación tras reconocer el trauma y la discriminación sistemática sufrida por las mujeres nativas.

Dinamarca indemnizará con más de 40.000 euros a miles de mujeres groenlandesas a las que se les implantaron DIU sin consentimiento entre 1960 y 1991.

El Parlamento de Dinamarca ha aprobado por ley indemnizar a miles de mujeres de Groenlandia a las que se les implantaron espirales anticonceptivas (DIU) sin su autorización durante décadas.

La compensación por 'el caso espiral' asciende a 300.000 coronas danesas (algo más de 40.000 euros) por persona, según la ley, aprobada por 100 votos a favor y 10 en contra.

Naaja H. Nathanielsen, diputada groenlandesa en el Parlamento danés y ministra de Igualdad del territorio autónomo, califica esta ley como "un reconocimiento muy concreto del trauma causado a generaciones de mujeres groenlandesas".

El otro representante groenlandés en la Cámara nacional, Qarsoq Høegh-Dam, acusó al Estado danés de realizar una "discriminación sistemática" de las mujeres nativas y habló de "violación de los derechos humanos". La indemnización, afirma, "es lo mínimo que podíamos hacer".

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen. Kristian Tuxen Ladegaard Ber EuropaPress

La televisión pública danesa DR reveló hace años que, entre 1960 y 1991, unas 4.500 mujeres y adolescentes recibieron estos anticonceptivos intrauterinos. Las más jóvenes tenían 12 años.

Estas intervenciones se llevaron a cabo en varios casos sin consentimiento y secuelas de daños físicos y psicológicos. En 2024 el expresidente autonómico groenlandés, Múte B. Egede, calificó lo ocurrido de "genocidio".

Disculpas oficiales

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el actual presidente groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, pidieron disculpas en septiembre del año pasado en un acto oficial en Nuuk, capital de Groenlandia.

"Sólo hay una cosa correcta que deciros hoy: perdón. Perdón por la injusticia que se cometió con vosotras por ser groenlandesas, perdón por lo que os quitaron y por el dolor que se os causó. De parte de Dinamarca: perdón", dijo entonces Frederiksen.

El Gobierno danés había anunciado hace un año la creación de un fondo de reconciliación, que incluye varios casos distintos de discriminación, y la elaboración de una ley para indemnizar a las groenlandesas a las que se les habían implantado espirales sin autorización.

Las autoridades groenlandesas han abierto también otra pesquisa paralela sobre el mantenimiento de la práctica desde 1992 hasta la actualidad y han apartado ya 4,5 millones de coronas (unos 600.000 euros) para el pago de posibles indemnizaciones.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en Odense, Dinamarca Mads Claus Rasmussen Reuters

La primera ministra reiteró la gravedad de los hechos y lamentó el daño causado, resaltando que ya se ha dado una disculpa pública y que la compensación es "única por su naturaleza".

El caso es objeto también de una demanda colectiva de 143 mujeres groenlandesas contra el Estado danés por violación de los derechos humanos, en la que piden una indemnización de 43 millones de coronas (5,8 millones de euros) en un proceso que se espera llegue a los tribunales en 2027.

La campaña DIU en Groenlandia

En 1953, Groenlandia, antigua colonia, se integró al Reino de Dinamarca. Su administración la llevaba el Ministerio de Groenlandia, dependiente del gobierno danés. La tasa de mortalidad disminuyó, y en 15 años la tasa de natalidad aumentó casi un 80%.

En la década de 1960, Groenlandia ostentaba la tasa de natalidad más alta del mundo, y cerca del 50% de la población era menor de 16 años.

El auge de la construcción atraía a un gran número de trabajadores daneses, lo que provocó un aumento de los embarazos entre las jóvenes groenlandesas. Aproximadamente el 25% de los niños nacían fuera del matrimonio.

En 1965 nacieron unos 500 niños de madres solteras, un tercio de ellos menores de 20 años. En la capital, Nuuk, el 50% de los bebés nacían fuera del matrimonio.

Las jóvenes madres suponían un problema para el proceso y los costes de la modernización de Groenlandia debido al crecimiento demográfico. Ante esta situación, en 1966 se inició una campaña de planificación familiar.

Entre 1966 y 1970, la mitad de las mujeres fértiles de Groenlandia recibieron un DIU, lo que provocó una drástica disminución de la natalidad.

La campaña de DIU continuó hasta 1974, pero el número de dispositivos utilizados en la década de 1970 no se registró, por lo que se desconoce la cifra total.

Los defensores del programa argumentan que se quería reducir el número de abortos entre las jóvenes, y destacan también que las autoridades groenlandesas no se opusieron.

La investigación sobre el uso de anticonceptivos en Groenlandia se publicó el 9 de septiembre de 2025. El informe documenta que, a finales de 1970, 4.070 mujeres groenlandesas tenían un DIU.

Esto equivale aproximadamente a una de cada dos. Después de 1970, el método estadístico cambió y se desconoce el número total de espirales intrauterinas insertadas.

Algunas mujeres denuncian que, siendo aún escolares, fueron llevadas al hospital donde se les insertó un DIU sin darles ninguna explicación.

Espiral standard Lippes loop Enciclopedia Nacional de Dinamarca

"Estaba en la escuela cuando alguien entró y nos dijo: 'Chicas, tienen que hacerse un examen'. Nos llevaron al hospital. No sabíamos qué iba a pasar. Fue muy incómodo. Me dolió mucho y empecé a sangrar”, cuenta una mujer que entonces tenía 14 años.

Algunas mujeres sufrieron consecuencias inmediatas como dolor abdominal, sangrado abundante, molestias durante las relaciones sexuales e infecciones. En algunos casos, incluso les provocó infertilidad crónica.

De las 354 mujeres que testificaron, solo se pudo documentar el consentimiento informado en 47 casos

En otros casos, el DIU se les insertó sin avisar después del parto u otros procedimientos ginecológicos. En algunos casos, las mujeres solicitaron posteriormente la extracción del dispositivo, pero se les negó.

La investigación también incluye el uso de inyecciones de Depro-Provera como anticonceptivo. En 1980, el producto se utilizaba en Groenlandia 30 veces más que en Dinamarca.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en Groenlandia en 2024. Comisión Europea

La investigación determinó que el Estado danés tenía la responsabilidad general de la campaña. Por tanto incumplió su deber de supervisión, de conformidad con la Carta Europea de Derechos Humanos, y su responsabilidad hacia las personas vulnerables.

El factor Trump

La presión sobre las relaciones danesas-groenlandesas ha aumentado enormemente desde que el presidente estadounidense Donald Trump ofreciera nuevamente en diciembre de 2024 comprar o anexionarse a la fuerza Groenlandia

A finales de agosto, la Inteligencia danesa confirmó a los medios nacionales que agentes estadounidenses se habían infiltrado en la isla para influir en la opinión pública sobre una anexión estadounidense del territorio.

Nathanielsen confirmó en una entrevista a EL ESPAÑOL que su país forma parte de la esfera de interés de Estados Unidos.

"Puede que los recursos naturales tengan cierto peso. Luego está, por otro lado, la ideología imperialista y nacionalista que también da forma a algunas políticas sobre hacer a Estados Unidos más grande, incluso físicamente. El interés de Washington por Groenlandia es antiguo. No es sólo Trump, existía mucho antes", afirmaba.

"Seguimos insistiendo en que somos nosotros quienes decidimos; no Estados Unidos, no Dinamarca. La ley de autogobierno recoge que, como pueblo, podemos tomar esa decisión de forma libre. No veo ningún apetito en Groenlandia por convertirse en parte de Estados Unidos", sostuvo la ministra.

Precisamente para reafirmar el compromiso de la UE con la seguridad del Ártico, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen viajará este domingo a Groenlandia.