La UE no detectó 'injerencia extranjera' en redes los días previos a la invasión de Ceuta: la 'manipulación' empezó el día 30

El desalojo del campamento de migrantes de la playa del Trampolín en Ceuta. REUTERS/Violeta Santos Moura

Las claves

Las claves Generado con IA La UE no detectó injerencia extranjera en redes sociales antes del asalto a Ceuta del 30 de julio de 2026. Las redes de desinformación rusas amplificaron mensajes tras el inicio de la crisis, pero no fueron su origen. La instrumentalización de la crisis migratoria y la campaña de desinformación fueron fenómenos independientes investigados por separado. El objetivo de la desinformación rusa es erosionar la confianza en las instituciones democráticas y dividir a las sociedades europeas.

Las redes de desinformación patrocinadas por Rusia amplificaron el alcance de noticias falsas y mensajes incendiarios sobre la invasión de Ceuta del 30 de julio de 2026, pero no fueron su origen. Así lo comunicaba la Unión Europea una semana después del asalto al informar sobre sus pesquisas en materias de ciberataques.

El dato fue divulgado en una rueda de prensa del 6 de agosto convocada específicamente para tratar la desinformación que rodeaba a la crisis en Ceuta. El portavoz de la Comisión Europea Guillaume Mercier confirmó entonces que se había comprobado la injerencia rusa, pero nunca antes del 30 de julio, fecha del asalto.

"Hemos observado la presencia de información y de canales de manipulación, rusos en particular, que han estado instando a la reacción en varias plataformas online comenzando el 30 de julio", explicaba Mercier. Antes de esa fecha, aclaraba, "no se había observado esta actividad".

El informe FIMI (Manipulación de Información e Interferencia Extranjera) presentado por Mercier apuntaba a un uso oportunista del Kremlin de la crisis migratoria, pero desmentía que fuera su origen.

Según reveló EL ESPAÑOL, el Gobierno de España detectó "una actividad inusual en redes sociales incitando a la entrada en Ceuta", con "mensajes procedentes de lugares como Kosovo, Rusia o Estados Unidos". El informe de la UE apunta sin embargo a que la injerencia comenzó cuando estos llamamientos ya habían cumplido su objetivo.

En 24 horas, la labor de amplificación de las redes de desinformación rusa fueron denunciadas incluso por los servicios de Exteriores de Ucrania. El foco mundial sobre Ceuta encontró eco en personalidades tan influyentes como el magnate Elon Musk y el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Guillaume Mercier, portavoz de la Comisión Europea. CE

En su comparecencia, Mercier subrayaba que la "instrumentalización de las redes de tráfico humano", en palabras del comisario europeo de Interior y Migraciones Magnus Brunner, y la campaña de desinformación para desestabilizar aprovechando la crisis eran dos fenómenos independientes que se investigaban de forma separada.

"La Comisión deja en manos de España investigar la explotación de la crisis migratoria que puedan estar realizando los traficantes de seres humanos y los contrabandistas", anunciaba el portavoz. Añadía que monitorizaban la situación para prevenir la potencial nueva convocatoria de asalto para el 15 de agosto, que finalmente no se produjo.

"Lo que hemos visto desde la perspectiva FIMI ha sido a varios canales, en especial rusos, desde medios estatales, canales diplomáticos o medios patrocinados por el gobierno ruso, que han estado amplificando la situación y los eventos sobre el terreno en múltiples plataformas. Pero en lo referente a los eventos previos al 30 de julio, no vemos ninguna amplificación", zanjó.

Cómo opera Rusia contra Europa

La UE define la FIMI como "un comportamiento coordinado y engañoso por parte de actores extranjeros concebido para manipular el entorno informativo de otro Estado". El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) monitoriza estas amenazas a través de la iniciativa EUvsDisinfo, específicamente diseñada con Rusia en el objetivo.

"EUvsDisinfo es el buque insignia del SEAE para enfrentarse y responder a las operaciones de manipulación de la información que afectan a la Unión Europea, ya sea en estados miembros, países vecinos a la UE, el África subsahariana y en otros socios globales", explican.

La plataforma tiene por fines la divulgación de los mecanismos de manipulación del Kremlin para ponerlos en conocimiento del público, y ayudar a los ciudadanos europeos a desarrollar "resiliencia" frente a las campañas de desinformación.

Los logos de Google y de los medios Russia Today y Sputnik. REUTERS

La invasión de Ucrania ordenada por Vladimir Putin en 2022 multiplicó esta clase de campañas contra objetivos europeos, advierten. "El blanco de las campañas de FIMI son los medios de comunicación, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, los motores de búsqueda y las comunidades en línea".

Para ello emplean "cuentas falsas, bots y organizaciones tapadera", pero también a los medios estatales y otros financiados por el Kremlin para este fin. Los más activos son Russia Today y Sputnik, sancionados por la UE.

"El objetivo de la FIMI rusa es erosionar la confianza en las instituciones democráticas extranjeras al tiempo que refuerza la posición estratégica del Kremlin inclinando las percepciones a su favor. En esencia, pretende fracturar la unidad de Occidente, amplificar las tensiones sociales y crear un entorno informativo en el que el discurso de Moscú parezca creíble y sus acciones inevitables", explican.

La crisis migratoria de Ceuta encaja con la clase de suceso que les conviene amplificar. "Rusia encuentra los puntos de conflicto existentes, como la inmigración, los derechos LGBTQ+, la salud pública, las medidas climáticas o la desigualdad, y amplifica las voces más extremas para dividir a las sociedades desde dentro y promover la cultura del conflicto en lugar del debate".

"Rusia ha invertido, y sigue invirtiendo, miles de millones de euros en estas operaciones de influencia, en las que prioriza la propaganda y la desestabilización geopolítica", remata EUvsDisinfo. "Incluso cuando su propia infraestructura interna se deteriora y amplios segmentos de su población se enfrentan a una pobreza persistente y al declive de su nivel de vida".