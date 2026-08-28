Bélgica cita a solicitantes de asilo en su Oficina de Inmigración para "completar su solicitud" y luego los expulsa

La policía belga patrulla en un mercadillo del barrio bruselense de Molenbeek François Lenoir/Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Un solicitante de asilo palestino fue detenido en Bélgica tras acudir a una cita en la Oficina de Inmigración, pese a haber sido reconocido como refugiado en Grecia. El Tribunal de Casación ratificó que no es ilegal la detención de solicitantes de asilo durante el examen de su solicitud, siempre que se cumplan las condiciones legales. La Oficina de Inmigración defiende esta práctica y niega que se trate de un engaño, diferenciándola del caso Čonka de 1999, por el que Bélgica fue condenada. En 2024, ya se han registrado 68 detenciones de solicitantes tras comparecer en la Oficina, una cifra casi igual a la de todo 2025, lo que genera preocupación entre abogados y defensores de derechos humanos.

Un ciudadano palestino que solicitaba protección internacional en Bélgica fue detenido el pasado 11 de mayo tras su comparecencia ante la Oficina de Inmigración. Esta práctica, denunciada por quienes defienden los derechos de los extranjeros, fue ratificada por el Tribunal de Casación.

El hombre, de unos treinta años, ya había sido reconocido como refugiado en Grecia, pero decidió solicitar protección internacional en Bélgica. Esta era su quinta solicitud. Hasta la fecha, ninguna había sido aceptada.

La Oficina de Inmigración le programó una cita para diez días después y le expidió un certificado que le permitía residir en Bélgica hasta el 11 de noviembre. El documento, especificaba, no "constituía en modo alguno un documento de identidad ni un certificado de nacionalidad".

El día 21 de mayo acudió a su cita y fue interrogado por la Oficina. Declaró que residía en Bélgica y estaba casado una ciudadana palestina a quien recientemente se le había concedido el estatus de refugiada. La pareja esperaba un hijo.

Se determinó remitir su caso a la Oficina del Comisionado General para Refugiados y Apátridas para su revisión. Acto seguido, se procedió a su detención e internamiento en un centro.

Palacio de Justicia, Bruselas, Bélgica Diego Delso Wikimedia Commons

El ministerio alegó que el hombre no había acatado las órdenes de abandonar el país emitidas en respuesta a sus solicitudes anteriores. No había cooperado con las autoridades, argumentaron, ante un riesgo real e inminente de fuga.

El abogado del solicitante de asilo, Patrick Huget, niega este extremo. "Una persona que tiene una relación, que planea formar una familia y que asiste a sus citas no parece alguien que esté intentando huir".

El caso de la familia Čonka

A finales de septiembre de 1999, la familia Čonka, de origen eslovaco, recibió una citación para presentarse en la comisaría de policía de Gante el 1 de octubre para "completar su solicitud de asilo".

Sin embargo, al llegar, se les entregó una orden de deportación acompañada de una orden de expulsión. Posteriormente, fueron arrestados y llevados a un centro de detención.

Esta "artimaña", diseñada para facilitar su arresto, llevó a que Bélgica fuera condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El tribunal dictaminó que la administración no podía engañar deliberadamente a las personas, aunque se encuentren en situación irregular, usando una citación para privarlas de su libertad.

Estos mismos argumentos se esgrimieron ahora en el caso del ciudadano palestino, que fue objeto de varios procedimientos judiciales que culminaron en una sentencia del Tribunal de Casación.

Según el medio Le Soir, que tuvo acceso a la sentencia, el Tribunal confirma que no está permitido engañar a propósito a una persona cuando se le convoca a un procedimiento.

Sin embargo, en este caso, el tribunal sostuvo que las pruebas presentadas por los jueces no eran suficientes para concluir legalmente que se hubiera producido tal engaño de parte de la administración.

El tribunal también aclaró que ninguna disposición legal exige a la Oficina de Inmigración que indique el motivo de la citación.

Tampoco existe obligación legal para informar con antelación al solicitante de protección internacional de la posibilidad de detención prevista por la ley.

La ley también autoriza, bajo ciertas condiciones, la detención de un solicitante de protección internacional.

La Oficina de Inmigración se ampara en este fallo para defender su política. Según la institución, "el tribunal simplemente reconoce y valida que se puede emitir una orden de detención en cualquier momento durante el examen de una solicitud de protección internacional si se cumplen las condiciones legales para ello".

La administración aclara que la política implementada no implica ni engaño ni artimañas, a diferencia de lo ocurrido en Gante en 1999. Además, la Oficina de Inmigración desconoce si los solicitantes de asilo citados serán sometidos a una orden de detención al ser requeridos a comparecer.

La decisión sobre la detención se toma en función de las declaraciones y la información objetiva obtenida durante la entrevista, de conformidad con las condiciones legales establecidas por la legislación europea.

La Oficina de Inmigración niega cualquier cambio reciente en su práctica y afirma que la política relativa a la posibilidad de detención en centros cerrados no ha variado.

Por lo tanto, la administración no prevé ningún cambio en su procedimiento y reitera que los solicitantes de protección internacional reciben, al presentar su solicitud, un folleto informativo sobre sus derechos y obligaciones.

Cifras en aumento

"Las detenciones tienen lugar en las oficinas de la Oficina de Inmigración. Se interroga a las personas, se les pide que esperen un rato y luego llega la Policía. La orden de detención corresponde a la fecha del interrogatorio", explica Oriane Todts, abogada especializada en este tipo de litigios.

La privación de libertad de los solicitantes de asilo no es nueva. Hasta hace poco, afectaba principalmente a las personas sujetas al procedimiento de Dublín (según el cual otro Estado europeo se considera responsable de examinar la solicitud de protección internacional) y que podían ser detenidas antes de su traslado a ese país.

Migrantes portan carteles con la palabra "Asilo" en Ceuta, España Maria Alejandra Cardona Reuters

Todts observa un cambio en la política de la administración. "Durante el último año, las personas que buscan protección internacional han sido privadas de su libertad. Esto tiene un efecto disuasorio sobre otros solicitantes".

Según las cifras publicadas por la Oficina de Inmigración, la mayoría de las detenciones siguen correspondiendo a "casos de Dublín". Desde el 1 de enero de este año, 68 personas han sido detenidas tras presentarse en la Oficina de Inmigración para una entrevista relacionada con su solicitud de protección internacional.

Esta cifra, al 14 de agosto, es casi tan alta como la registrada en 2025, cuando se contabilizaron 71 casos.

El ciudadano palestino estuvo recluido en el centro de detención durante varias semanas y finalmente expresó su deseo de abandonar Bélgica para trasladarse a Grecia, donde tiene concedido el asilo.

Esto no impide que su abogado también se muestre preocupado por el giro de los acontecimientos. "Vivimos un periodo en el que los derechos fundamentales están siendo atacados. Los extranjeros atraviesan momentos difíciles y debemos luchar para que se respeten sus derechos fundamentales".