Zelenski condecora por sorpresa a Elon Musk para frenar la ambición electoral del exministro de Defensa Fédorov

La situación militar es crítica: Rusia sigue avanzando en el Donbás y Ucrania sufre por la falta de interceptores ante los ataques balísticos rusos.

Fédorov, que fue destituido en julio, ha pedido elecciones en Ucrania y asegura que sigue en contacto con Musk para ampliar el uso de Starlink.

La entrega de este galardón se produce en medio de un conflicto político entre Zelenski y su exministro de Defensa, Mikhailo Fédorov.

Zelenski ha condecorado a Elon Musk con la 'Orden de la Libertad' por sus méritos en defensa de la vida y la libertad en Ucrania.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ha firmado una orden para condecorar al magnate estadounidense Elon Musk con la 'Orden de la Libertad'. Ucrania homenajea así al dueño de la empresa de tecnología aeroespacial Space X y Tesla por sus "méritos excepcionales en la defensa de la vida de la gente y la libertad".

El texto también reconoce su contribución al “desarrollo de las relaciones entre los pueblos de Ucrania y de Estados Unidos de América”. La decisión de Zelenski fue publicada en un decreto en la página web de la presidencia ucraniana este miércoles.

El galardón premia los méritos sobresalientes que contribuyen a fortalecer la soberanía e independencia de Ucrania, la unidad de la sociedad ucraniana, el desarrollo de la democracia y la protección de los derechos humanos y civiles. El primer extranjero en recibirlo fue el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Kiev, Ucrania HENRY NICHOLLS Reuters

Sin embargo, es raro que se otorgue a empresarios. El primero en recibir la Orden fue George Soros en 2015, por las actividades de la Fundación Internacional Renacimiento que opera en Ucrania.

La gran contribución de Musk a Ucrania ha sido el sistema Starlink, que ha permitido a Kiev coordinar sus esfuerzos bélicos y que Rusia ha sido incapaz de aprovechar.

El choque entre Zelenski y Fédorov

Musk también ha aparecido mencionado en una de las pocas respuestas públicas que Zelenski ha dado al desafío de su exministro Mikhailo Fédorov. Con fama de tecnócrata, el antiguo miembro del gabinete presumió de tener una buena relación con el dueño de Space X desde su etapa como líder del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania.

El exministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, durante su entrevista con Reuters en Kiev, Ucrania Anatolii Stepanov Reuters

En 2025, Fédorov fue nombrado primer Vice-Primer Ministro y en enero de 2026, ministro de Defensa. Sin embargo, apenas seis meses después, fue destituido. Su cese en julio a manos de Zelenski fue recibido con protestas en varias ciudades ucranianas.

Fédorov ha desafiado abiertamente a Zelenski y es la primera figura de peso en pedir desde dentro de Ucrania que se celebren elecciones en tiempo de guerra.

También ha afirmado que sigue en contacto con Musk y está tratando de convencerle para que permita al Ejército ucraniano utilizar Starlink para dirigir sus drones también dentro de Rusia y no sólo en los territorios ucranianos ocupados.

El exministro -que es considerado uno de los grandes artífices del salto tecnológico que ha dado el Ejército ucraniano- prepara una gira por EEUU en la que espera reunirse con el dueño de Tesla.

La silueta de Elon Musk y el logotipo de Starlink se aprecian en esta ilustración Dado Ruvic Reuters

Space X accedió a comienzos de año a bloquear sus satélites Starlink que Rusia había empezado a utilizar para guiar sus drones en sus ataques a Ucrania tras una conversación entre Fédorov y Musk.



El empresario es reacio a implicarse más en la guerra por temor a provocar una reacción del Kremlin. Esa postura le llevó en el pasado a un enfrentamiento con Zelenski y le granjeó la hostilidad de muchos ucranianos.

Fédorov: "Ucrania está perdiendo"

En una entrevista concedida a Reuters, el exministro manifestó que "Ucrania parece estar perdiendo la guerra contra Rusia". Afirmó que su país "desconoce cómo ganar la guerra" y que está paralizado por la falta de innovación.

El político añadió que la corrupción arraigada y la influencia política en las agencias gubernamentales también están frenando el progreso de Ucrania. Sostiene que Kiev dispone de tan solo unos meses para cambiar el rumbo de los acontecimientos con decisiones clave.

Protesta contra la decisión del presidente ucraniano de destituir a Mikhailo Fedorov como ministro de Defensa, en Kiev, Ucrania Gleb Garanich Reuters

La declaración no es espontánea. Fédorov goza de popularidad en Ucrania y, en la última semana, el conflicto con Zelenski se ha convertido en una lucha abierta por el poder.

De corte reformista, se distancia notablemente de la retórica oficial de Kiev. "Ucrania aún tiene todas las posibilidades de ganar, pero necesita urgentemente un plan para poner fin a la guerra", añadió.

La oficina presidencial de Ucrania declaró en respuesta que Fédorov tenía una opinión positiva sobre la dirección de la guerra cuando estaba en el ministerio, y que lo único que había cambiado era su situación personal.

Falta de interceptores

Rusia está bombardeando fábricas y almacenes ucranianos con decenas de misiles balísticos al mes. Ucrania, en su mayoría, no puede interceptarlos debido a la escasez de equipamiento adecuado.

Si bien Rusia está ganando menos terreno que el año pasado, sigue avanzando lentamente en el Donbás, mientras que los escasos puestos de infantería de primera línea de Ucrania están ocupados principalmente por reclutas desmotivados.

A su vez, Ucrania ha intensificado sus propios ataques con drones y misiles en territorio ruso, alcanzando importantes fábricas militares. Con ello, han causado graves daños a refinerías de petróleo y provocando escasez de combustible en toda Rusia.

Una encuesta realizada a finales de julio reveló que el 82% de los ucranianos creía que Ucrania ganaría la guerra, aunque la mayoría esperaba que los combates se prolongaran hasta 2027 o más tarde.

Fédorov enfatizó en su entrevista la importancia de desarrollar drones autónomos guiados por inteligencia artificial, misiles interceptores de bajo costo para detener los ataques aéreos rusos y el propio programa de misiles balísticos de Ucrania para cambiar el rumbo de la guerra.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski entrega una condecoración militar en Kiev, Ucrania Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania

Fédorov defendió su visión de un frente cubierto por sensores electrónicos para detectar enemigos, con drones terrestres y aéreos para minimizar la presencia humana. El Estado ucraniano, critica, opera "con una eficacia del 5 %".

Finalmente, atribuyó el éxito de la campaña de ataques a que se debió a su decisión de adelantar el gasto, que estaba previsto para la segunda mitad de 2026.

El presidente Volodímir Zelenski, antiguo mentor político de Fedorov y ahora su rival, afirmó el fin de semana que adelantar el gasto había dejado un déficit de 27.000 millones de dólares (unos 23.000 millones de euros) en el presupuesto del ministerio. Para esto, Ucrania, dependiente de la ayuda externa, no tiene solución.

Desidia electoral

La convocatoria a elecciones de Fédorov fue recibida con consternación por muchos ucranianos, y las encuestas han mostrado consistentemente un bajo entusiasmo por las elecciones en tiempos de guerra.

El exministro de Defensa de Ucrania Mikhailo Fedorov en Kiev, Ucrania Alina Smutko Reuters

Zelenski condenó la convocatoria. Desde la invasión rusa de febrero de 2022, Ucrania se encuentra bajo la ley marcial que prohíbe las elecciones por razones de seguridad.

El presidente dijo que Fédorov podría estar siendo presionado por fuerzas externas para convocar elecciones, pero él lo negó rotundamente.

Si bien la celebración de elecciones en tiempos de guerra plantea retos, Fédorov se ha comprometido a encontrar soluciones innovadoras. Sin embargo, afirma que es demasiado pronto para anunciar si se presentará a la presidencia.