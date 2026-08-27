Muere Ratko Mladić, el general serbobosnio apodado 'carnicero de Srebrenica' y condenado a cadena perpetua por genocidio

Las claves

Las claves Generado con IA Ratko Mladić, general serbobosnio apodado 'carnicero de Srebrenica', ha muerto a los 83 años mientras cumplía cadena perpetua en La Haya. Mladić fue condenado por genocidio y crímenes de guerra durante la guerra de Bosnia (1992-1995), incluyendo la matanza de 8.000 musulmanes en Srebrenica. Dirigió el asedio de Sarajevo, donde 10.000 personas murieron por ataques indiscriminados contra la población civil. El Tribunal de la ONU calificó sus acciones como limpieza étnica para fundar una 'Gran Serbia', la peor atrocidad en Europa desde la II Guerra Mundial.

El general serbobosnio Ratko Mladić, que cumplía cadena perpetua en La Haya por su responsabilidad en los crímenes de guerra cometidos en Bosnia entre 1992 y 1995, ha muerto a los 83 años, según confirman fuentes de Naciones Unidas.

La salud del exgeneral octogenario, apodado el 'carnicero de Srebrenica', había empeorado en los últimos años y fue hospitalizado en reiteradas ocasiones. Permanecía en el centro de detención de la ONU desde su arresto en 2011.

Mladić había sido declarado culpable de la matanza perpetrada en 1995 en la que fueron ejecutados 8.000 musulmanes que se habían refugiado en una zona designada como segura por la ONU.

Las propias Naciones Unidas lo consideraron la "peor atrocidad cometida en Europa" desde la II Guerra Mundial.

La masacre de Srebrenica fue el punto final de una cruenta guerra que se prolongó tres años. Al frente del ejército nacionalista serbio, Mladić dirigió el asedio de Sarajevo, en el que se atacó indiscriminadamente a la población civil con francotiradores, ametralladoras pesadas, morteros, tanques y artillería. 10.000 personas perdieron la vida.

Los cuerpos de los ejecutados en Srebrenica fueron enterrados a toda prisa en fosas comunes a lo largo de cuatro días en julio de 1995. Posteriormente, algunos fueron desenterrados para ocultarlos en las montañas y tratar de encubrir el crimen de guerra.

El Tribunal Criminal Internacional para la Antigua Yugoslavia de Naciones Unidas determinó que fue un acto de "limpieza étnica", con objetivo de hacer desaparecer a los musulmanes bosnios, croatas y otras poblaciones étnicas dentro del plan de fundar una "Gran Serbia".

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