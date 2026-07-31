Francia tramita la expulsión de la comentarista prorrusa Xenia Fedorova, acusada de amplificar la propaganda del Kremlin

Actualmente está bajo arresto domiciliario en Francia, con prohibición de trabajar y de entrar en Alemania, y ha anunciado que impugnará la decisión.

La periodista, habitual en medios de Vincent Bolloré, ha acusado a Macron y la OTAN de belicismo y defendido la posición rusa en la guerra de Ucrania.

Fedorova es señalada por reproducir narrativas del Kremlin y participar en campañas de desinformación que buscan desestabilizar el orden público francés.

El Gobierno francés tramita la expulsión de Xenia Fedorova, la antigua directora de la sucursal en Francia de la cadena de televisión rusa RT (la antigua Russia Today), a la que acusa de servir de altavoz del Kremlin y de reproducir "palabra por palabra" las narrativas de la propaganda rusa.

Según adelantó el diario Libération, el Ministerio del Interior emitió este miércoles un decreto de expulsión de la cronista política que llegó a manos de su abogado a través de la Prefectura de Policía de París, encargada de los asuntos de inmigración de extranjeros residentes en la capital francesa.

La decisión culmina meses de polémica sobre la presencia de Fedorova en el panorama mediático francés. Según el expediente citado por Libération, el Gobierno considera probada su participación en campañas de desinformación dirigidas por las autoridades rusas, que buscan "desestabilizar el orden público" y debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

El Gobierno francés la acusa de retomar "palabra por palabra los relatos de la propaganda rusa", y el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, la calificó el pasado mes de mayo de "propagandista patentada" que "sirve la sopa de Vladímir Putin".

El ministro francés de Asuntos Europeos y Exteriores, Jean-Noël Barrot en París, Francia. Benoit Tessier Reuters

En Bruselas, algunos miembros del Parlamento Europeo han presionado sin éxito para que Fedorova sea incluida en los paquetes de sanciones de la UE contra Rusia. Al mismo tiempo, varios legisladores en París han presionado para que se le revoque el permiso de residencia. Según la agencia France-Presse, la cronista impugnará la decisión.

Trayectoria mediática

Fedorova dirigió hasta 2022 la filial francesa de la cadena estatal rusa RT, prohibida en la Unión Europea poco después de la invasión rusa de Ucrania. Bruselas justificó entonces la medida por considerar que el canal estaba implicado en las operaciones de influencia del Kremlin.

En un post de junio pasado en la red social X, la presentadora prorrusa comenta que "en los últimos cuatro años, se ha vuelto habitual escuchar la perspectiva ucraniana. Se ha vuelto habitual invitarla, amplificarla, tratarla como un imperativo moral".

"Por el contrario, querer escuchar la perspectiva rusa, no para respaldarla, sino simplemente para comprender la lógica de la otra parte, se convierte inmediatamente en motivo de sospecha", añadió.

"Se puede defender el envío de armas, hablar de una guerra prolongada, evocar una confrontación directa con Moscú, presentar a Rusia como una amenaza existencial para Europa", zanjaba Fedorova.

Depuis quatre ans, il est devenu normal d'entendre le point de vue ukrainien.

Normal de l'inviter, de le relayer, de le traiter comme une évidence morale. En revanche, vouloir entendre un point de vue russe, non pour l'approuver, mais simplement pour comprendre la logique de… pic.twitter.com/ST8iF78EdL — Xenia Fedorova (@xfedorova) June 3, 2026

Desde 2023, Fedorova se había convertido en una figura habitual del canal de televisión CNews, la emisora de radio Europe 1 y el periódico Le Journal du Dimanche, todos propiedad del multimillonario conservador francés Vincent Bolloré, señalado por su giro hacia posiciones próximas a la extrema derecha.

En sus reportajes en las plataformas de Bolloré, Fedorova ha acusado con frecuencia al presidente francés Emmanuel Macron y a la OTAN de belicismo, presentando a Rusia como un país pacífico que busca poner fin a la ofensiva en Ucrania y a Volodímir Zelenski como el líder de un país corrupto e incapaz de ganar la guerra.

Los comentarios de la presentadora sobre Ucrania, la OTAN y la seguridad europea habían generado preocupación entre legisladores y expertos en propaganda rusa durante meses, especialmente de cara a las elecciones presidenciales francesas de 2027.

La polémica se intensificó cuando se conoció que Fedorova había obtenido en agosto de 2024 un permiso de residencia de diez años en Francia, pese a su pasado al frente de RT Francia.

El Gobierno defendió entonces que la concesión del permiso respondía a las reglas vigentes y que un título de residencia no impedía una actuación posterior si aparecían elementos que afectaran al orden público o a los intereses fundamentales de la Nación.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu en París, Francia Sarah Meyssonnier Reuters

La cuestión llegó hasta la Asamblea Nacional y al Elíseo. Macron afirmó a comienzos de junio que Fedorova ya estaba al servicio de la “propaganda de Estado” rusa en 2017 y que “las cosas no habían cambiado” desde entonces.

No obstante, el primer ministro francés Sébastien Lecornu, advirtió de que no se podía expulsar a una persona simplemente por defender ideas contrarias a las del Gobierno. La línea roja, señaló, se sitúa en cualquier actuación que atente contra los intereses fundamentales del Estado.

Su expulsión plantea ahora dificultades prácticas. Una devolución forzosa a Rusia resulta complicada por la ruptura de la cooperación consular entre París y Moscú desde el inicio de la guerra de Ucrania y por la ausencia de conexiones aéreas directas entre Rusia y la Unión Europea.

Fedorova se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y tiene prohibido trabajar en territorio francés. Debe comparecer diariamente ante las autoridades, según una fuente citada por Libération. Alemania, donde residió antes de instalarse en Francia, también le ha prohibido la entrada en su territorio.