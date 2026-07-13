La Policía rusa detiene a Borís Nadezhdin, el último rival interno y candidato que desafiaba el poder de Putin

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía rusa ha detenido a Borís Nadezhdin, opositor y excandidato a las elecciones presidenciales de 2024. Nadezhdin se ha mostrado crítico con Vladímir Putin y la guerra de Ucrania, lo que provocó su inclusión en la lista de 'agentes extranjeros'. El Ministerio de Justicia ruso le acusa de difundir información falsa y de incitar a protestas no autorizadas. Nadezhdin fue diputado y llegó a alcanzar un 15% de intención de voto antes de ser excluido de las elecciones por la Comisión Electoral Central.

La Policía rusa ha detenido al opositor Borís Nadezhdin, aspirante en las elecciones presidenciales de 2024 y voz contestataria con Vladímir Putin, según confirmó él mismo en sus redes sociales.

"Vino la Policía. Me llevan a la comisaría de Dolgoprudni", en la región de Moscú, escribió en su cuenta de Telegram el político.

Sus argumentarios en contra de la guerra de Ucrania le valieron la antipatía del régimen y acabó siendo incluido a principios de julio en la lista de "agentes extranjeros", lo que le impide presentarse a las próximas elecciones rusas.

El Ministerio de Justicia le acusa de difundir información "poco fiable" o directamente falsa "sobre decisiones políticas adoptadas por las autoridades de la Federación de Rusia, así como sobre el sistema electoral"; también de hacer "llamamientos a participar en manifestaciones y piquetes no autorizados".

La etiqueta de "agente extranjero" se aplica también a su asociación Sede de los Candidatos y a dos de sus colaboradores, la periodista Yekaterina Voropai y el activista y empresario Timoféi Rogozhin. Ambos residen en el extranjero, a diferencia de Nadezhdin, que nunca abandonó Rusia.

Fue diputado de la Duma entre 1999 y 2003 por el partido del difunto opositor Borís Nemtsov y había solicitado el permiso para presentar su candidatura para las presidenciales de marzo de 2024 por el distrito moscovita de Mytishchi. No obstante, la Comisión Electoral Central rechazó su solicitud por defectos de forma en la recogida de firmas, decisión que recurrió.

El político, que llegó a tener una intención de voto del 15 % en febrero de 2024, compara la categoría de agente extranjero con la de "enemigo del pueblo" de tiempos soviéticos.