Putin se deshace de su último opositor interno: declara "agente extranjero" a Borís Nadezhdin y le impide concurrir a elecciones

Las claves

Las claves Generado con IA El gobierno ruso declaró "agente extranjero" al opositor Borís Nadezhdin, impidiéndole presentarse a futuras elecciones. Nadezhdin, crítico con la guerra en Ucrania, es acusado de difundir información falsa y de llamar a protestas no autorizadas. El Ministerio de Justicia también incluyó como "agentes extranjeros" a la asociación de Nadezhdin y a dos colaboradores suyos. Ser etiquetado como "agente extranjero" implica fuertes restricciones legales y económicas, imposibilitando la carrera política de Nadezhdin en Rusia.

El Gobierno ruso incluyó este viernes en la lista de "agentes extranjeros" el nombre del líder opositor Borís Nadezhdin, lo que significa que no podrá presentarse a las próximas elecciones. Así, el presidente Vladímir Putin se deshace del último candidato independiente que intentó desafiarlo en las urnas. Una voz antibelicista incómoda cuando más cunde el descontento intramuros con las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania.

El Ministerio de Justicia acusa al contestatario Nadezhdin de difundir información "poco fiable" o directamente falsa "sobre decisiones políticas adoptadas por las autoridades de la Federación de Rusia, así como sobre el sistema electoral"; también de hacer "llamamientos a participar en manifestaciones y piquetes no autorizados".

Según el documento oficial, el líder opositor participó "en la creación y difusión al público de información de agentes extranjeros, así como en la creación de información de una organización incluida en el listado de organizaciones extranjeras e internacionales cuyas actividades se consideran indeseables en la Federación de Rusia".

El Ministerio de Justicia también cuelga la etiqueta de "agente extranjero" a su asociación, conocida como Sede de los Candidatos, y a dos de sus colaboradores, la periodista Yekaterina Voropai y el activista y empresario Timoféi Rogozhin, críticos con la denominada "operación militar especial" en Ucrania. A diferencia de Nadezhdin, ambos residen en el extranjero.

"¿Qué hay que comentar aquí? Seguiré viviendo y luchando", reaccionó el propio Nadezhdin a través del canal de Telegram Ostorozhno, novosti (Atención, noticias, en español). "Es poco probable que esto cambie algo en mi biografía política. Continuaré postulándome para la Duma Estatal y recogiendo firmas", reafirmó.

Las autoridades rusas mueven ficha cuando quedan menos de tres meses para las elecciones legislativas. Figurar en la lista de agentes extranjeros, creada en 2012, implica estar sometido a un control riguroso por parte de las autoridades, recibir multas, sufrir restricciones a la hora de percibir ingresos y prohibiciones para ocupar determinados cargos públicos.

Diputado de la Duma entre 1999 y 2003 por el partido del difunto opositor Borís Nemtsov, Nadezhdin solicitó a mediados de junio el permiso para presentar su candidatura por el distrito moscovita de Mytishchi. Sin embargo, la designación como agente extranjero le aparta de la carrera.

El opositor encajó un revés similar en las últimas elecciones presidenciales de marzo de 2024. Se presentó bajo las siglas del partido de centroderecha por el partido Iniciativa Cívica, hizo campaña en contra de la guerra y alcanzó niveles de apoyo nada desdeñables, hasta que la Comisión Electoral Central decidió cortar de raíz su candidatura.

Las autoridades determinaron que un alto porcentaje de las más de 100.000 firmas que había conseguido reunir no eran válidas. Lo mismo le sucedió a la periodista opositora Yekaterina Duntsova, quien, como Nadezhdin, sigue decidida a permanecer en Rusia.

"No pasa un día sin que sea arrestado un vicegobernador o un alcalde. Ni un solo día", comentaba Nadezhdin el pasado mes de abril a la Agencia Efe. "La situación en el país es objetivamente cada vez peor, y la gente confía cada vez menos en el Gobierno".