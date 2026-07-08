Marine Le Pen cierra la puerta a su delfín Jordan Bardella y se lanza a por el Elíseo pese a ser condenada por malversación

Le Pen y Bardella lideran las encuestas para las presidenciales francesas, superando en intención de voto a candidatos de izquierda y centroderecha.

La Justicia francesa la condenó a tres años de cárcel, uno de ellos firme pero bajo vigilancia electrónica, y mantiene una multa de 100.000 euros.

Le Pen descarta a Jordan Bardella como candidato al Elíseo, proponiéndolo en cambio como posible primer ministro en un binomio político.

Marine Le Pen anuncia su candidatura a la Presidencia de Francia tras ser condenada por malversación de fondos públicos, y recurrirá la sentencia.

Marine Le Pen anunció este martes su candidatura a la Presidencia de la República. Y, convencida de su inocencia en el caso de los asistentes del Parlamento Europeo, informó que recurrirá en casación la sentencia que le condenó a un año de cárcel por malversación de fondos públicos.

El anuncio se produjo en el telediario de las 20 horas del canal privado TF1, donde Le Pen presentó una candidatura "en binomio" con el presidente del partido, Jordan Bardella, como aspirante al puesto de primer ministro.

El joven Bardella, nacido en 1995, era el plan B de Reagrupamiento Nacional (RN) en caso de que la Justicia hubiera impedido a Le Pen presentarse a la contienda electoral.

Tras la sentencia del Tribunal de Apelación, Le Pen se reunió con sus asesores jurídicos y luego, en tête à tête, con Bardella, al que le comunicó su decisión. Ambos salieron después de la sede del partido y se desplazaron en el mismo vehículo al estudio de televisión.

Frente a su entrevistador, Le Pen se mostró segura de su inocencia y despreció la posibilidad de que la Fiscalía recurra igualmente en casación. En principio, este tribunal tiene previsto emitir su veredicto en enero. Si ella sale bien, habrá ganado una batalla. Pero si la decisión no le es favorable, tendrá que renunciar a hacer campaña y pasar el testigo a Bardella.

Le Pen había sido condenada en primera instancia a cuatro años de cárcel, dos en suspenso, 100.000 euros de multa y cinco años de inelegibilidad con ejecución provisional. En principio, esta última parte era lo peor de la sentencia porque le impedía ser candidata a la elección presidencial que debe celebrarse en abril del próximo año. Y por eso la recurrió.

La sentencia consideró que la líder de la extrema derecha era "el corazón del sistema de gestión" que tenía por fin "vaciar" los fondos del Parlamento Europeo destinados a pagar a los asistentes de los eurodiputados que trabajaban para el partido como "liberados".

La estafa se extendió a lo largo de más de diez años y el Parlamento Europeo cifró el perjuicio en unos 10 millones de euros.

Jean-Marie Le Pen junto a su hija, Marine Le Pen. Europa Press

El Tribunal de Apelación de París hizo pública este martes su sentencia en medio de una gran expectación con decenas de periodistas en la sala y con Le Pen presente.

Los jueces dieron por probado que el partido de extrema derecha habría montado un sistema del que el padre de Marine y fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, y ella misma eran los "instigadores".

La líder, según la sentencia, debería haber obrado con especial respeto de las reglas, en lugar de "transgredirlas". Por eso, sus penas son las más graves entre los diez condenados.

El tribunal admite que "no ha habido enriquecimiento personal" pero sí "enriquecimiento partisano". Por eso condena a Le Pen a tres años de cárcel, de los que uno se considera firme pero es susceptible de ser cumplido en su domicilio bajo vigilancia electrónica.

En cambio, el tribunal, formado por tres magistrados, considera que ella ya ha purgado la pena de 15 meses de inelegibilidad ya que la cuenta empezó el 31 de marzo de 2025, fecha de su condena en primera instancia. El tribunal pondera "la libertad de candidaturas" y "la libertad de elección de los electores, condición de expresión democrática".

La corte mantiene la multa de 100.000 euros a Marine Le Pen, y la multa de dos millones de euros al partido de extrema derecha.

Le Pen, favorita

Los dos posibles candidatos de la extrema derecha son los favoritos en todas las encuestas sobre las elecciones presidenciales de Francia. Estas se celebrarán bajo la modalidad de sufragio mayoritario a dos vueltas fijadas ya para el 18 de abril y el 2 de mayo de 2017. El actual presidente, Emmanuel Macron, no puede presentarse a un tercer mandato consecutivo.

Marine Le Pen y Jordan Bardella recogen entre el 31% y el 37% de las intenciones de voto para la primera vuelta en los sondeos más recientes de IFOP, OpinionWay e Ipsos. El respaldo al presidente del partido se sitúa en la parte alta de la horquilla mientras que la líder histórica se queda en la parte baja.

En todo caso, el candidato del RN estaría en disposición de mantenerse en la segunda vuelta.

Tanto Bardella como Le Pen son dados como ganadores en casi todas las configuraciones de segunda vuelta. Con un amplio margen frente al candidato de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon (32%), y con amplitud frente al socialista Raphaël Glucksmann (41%) y el centrista Gabriel Attal (43%).

Sólo el candidato de centroderecha Édouard Philippe parece tener alguna posibilidad de victoria aunque los últimos sondeos solo le otorgan un 46% de intenciones de voto.

Ante esta situación, conviene no perder de vista las posibilidades de un outsider. Por ejemplo, la presidenta del Banco Central Europeo que podría jugar la carta de candidata refugio del centro y la derecha e incluso aspirar al respaldo de los votantes socialistas pro europeos, como Macron hizo en 2017.

Christine Lagarde volvió a sugerir esta posibilidad la semana pasada en declaraciones al diario económico Les Echos. Su posible candidatura al Elíseo no figura de momento en ninguna encuesta.

Tanto Bardella como Le Pen encabezan las listas de popularidad de personalidades políticas francesas. Así, Bardella superó en diciembre de 2023 a Le Pen en el barómetro IFOP/Paris Match y hoy tiene un 43% de opiniones positivas frente al 37% de Marine Le Pen.

En el sondeo de Verlan para Le Figaro Magazine, Bardella figura en cabeza desde el verano de 2024 con un 47% de puntos, siete más que su veterana jefa.

Le Pen, 57 años, ha sido candidata en las tres últimas presidenciales. En 2012, terminó tercera en primera vuelta, con un 18% de votos. En 2017 logró pasar a segunda vuelta pero, tras ser vapuleada en el debate cara a cara con Macron, éste resultó elegido con el 66%.

El presidente del RN, Jordan Bardella, después de conocer la sentencia contra Marine Le Pen. Stephane Mahe Reuters

En 2022 volvió a perder contra Macron pero mejoró ocho puntos su cosecha de votos, logrando un 41% , el mejor resultado de la extrema derecha en toda la V República.

Si en la próxima primavera, los votantes confirman las encuestas, se instalará en el palacio del Elíseo una representante de la extrema derecha. Condenada en dos instancias por malversación de dinero público. Si De Gaulle levantara la cabeza…