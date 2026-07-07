Rusia agrava la represión en plena ola de ataques de Ucrania con una campaña de arrestos a creadores de contenido en redes

Rusia ha vuelto a castigar a la población ucraniana con un gran ataque con misiles y drones contra Kiev. Al menos 20 personas han muerto y otras 56 han resultado heridas, incluidos siete niños. Sin embargo, Ucrania sigue alcanzando las refinerías y depósitos de combustibles rusos, agravando la carestía.

El Ejército ucraniano ha confirmado ataques a tres refinerías en las últimas 24 horas en las regiones rusas de Leningrado, Yaroslavl y Omsk, esta última situada a casi 2.500 kilómetros de la frontera ucraniana. También ha atacado una subestación eléctrica clave de Crimea, dejando sin energía a Sebastopol, y una terminal petrolera.

Este fin de semana, el Estado Mayor ucraniano anunciaba que había eliminado al 43% la capacidad de Rusia para refinar petróleo. Esto se ha traducido en la generalización de colas para repostar en las gasolineras de todo el territorio ruso, algo que originalmente afectaba sobre todo a las regiones fronterizas con Ucrania.

Las redes sociales han servido al comienzo de la crisis como válvula de escape para los rusos, que padecen las largas colas y el racionamiento sin pretender confrontar directamente con el Kremlin de Vladimir Putin. Los vídeos humorísticos plantean, por ejemplo, que es mejor llevar un bidón de gasolina que un ramo de flores a una cita.

Sin embargo, dos casos recientes de creadores de contenido brutalmente detenidos evidencian un recrudecimiento de la represión por parte de las autoridades rusas. Los casos han sido recogidos por un medio opositor, Ostorozhno Nóvosti (Atención a las noticias).

En ambos casos, los detenidos han denunciado brutalidad policial y amenazas por retransmitir o subir a las redes contenido que ha sido considerado ofensivo para la patria. Ellos niegan que sus vídeos tuvieran intencionalidad política alguna.

El primero es el caso de un streamer, Vitali, que fue detenido violentamente cuando grababa en directo en el centro de Moscú después de saludar con la mano a los agentes de un furgón de policía, El transporte se detuvo y un agente salió a la carrera para placarle brutalmente.



La policía detuvo tanto a Vitali como al resto de jóvenes que le acompañaban. El streamer ha denunciado que recibió puñetazos en la cara y las piernas en comisaría. A continuación recibieron amenazas e insultos, y uno de ellos recibió descargas con una pistola eléctrica. "Nos humillaron, nos gritaron que éramos unos imbéciles. Me amenazaron con afeitarme la cabeza".

El mismo día, según Ostorozhno Nóvosti, la policía ordenó una redada en el céntrico barrio de Kitái-Gorod. Decenas de jóvenes, incluyendo menores de edad, habrían sido detenidos de forma arbitraria. Uno de ellos denunció que fue detenido por caminar por la ciudad con una amiga. Los policías lo golpearon y lo electrocutaron con un táser.



"Nos rodearon burlándose y filmándonos. Había un chico al que le encontraron una esvástica. Dijeron que lo iban a violar, le preguntaron cuál era su nombre de mujer y por qué se estaba sometiendo a una operación de cambio de sexo", relata un testigo sin dar su nombre.

Kitái-Gorod se ha convertido en centro de la vida nocturna para la juventud moscovita más contestataria, algo que lo ha puesto en la diana de la cruzada homófoba y ultraconservadora que abandera el Kremlin bajo excusa de defender los "valores tradicionales".



Una de las discotecas más conocidas, Club-Club, anunció la semana pasada su cierre temporal tras recibir la visita de la periodista Ksenia Sobchak, dueña del propio Ostorozhno Nóvosti. Es la hija del exalcalde de San Petersburgo, Anatoli Sobchak, quien fuera jefe y mentor de Putin al comienzo de su carrera política.

Así, aunque el medio Sobchak está documentando las denuncias de represión contra los creadores de contenido, parte de la oposición la acusa a ella de ser en realidad una infiltrada del Kremlin que se ha ido abriendo paso en los círculos de la oposición.

Detenido por 'profanar' un pasaporte

El segundo caso atañe a un joven residente de la ciudad de Cheliábinsk, en los Urales. Ha sido detenido por quemar en público su pasaporte y está siendo procesado bajo cargos de "profanar el escudo nacional de Rusia", un delito tipificado penalmente.

Según informa Ostorozhno Nóvosti, el muchacho no quemó el documento como gesto de protesta política, sino que lo hizo tras perder una apuesta. Al figurar el emblema oficial de Rusia en el documento, no obstante, las autoridades lo están tratando como un delito. Se arriesga a una pena de hasta un año de cárcel.