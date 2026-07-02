Putin desata su furia contra Kiev tras las humillaciones de Ucrania: los misiles y drones rusos matan a 10 personas

Las claves

Las claves Generado con IA Putin ordena un ataque masivo con misiles y drones contra Kiev en respuesta a recientes ataques ucranianos en Moscú y refinerías rusas. Al menos 10 personas han muerto y 56 han resultado heridas, incluidos dos niños, tras las explosiones en varios distritos de la capital ucraniana. Las autoridades informan de daños en edificios residenciales, infraestructuras civiles y un hotel tras el bombardeo ruso. El presidente Zelenski había advertido a la población sobre un posible gran ataque ruso y pidió no ignorar las alarmas antiaéreas.

Vladímir Putin ha respondido a las últimas humillaciones propiciadas por los drones ucranianos, que en las semanas recientes han golpeado Moscú y numerosas refinerías de petróleo, con un ataque masivo contra Kiev. Según las autoridades locales, al menos diez personas han muerto y otras 56 han resultado heridas, incluidos dos niños, en las explosiones provocadas por los misiles y los aparatos no tripulados rusos.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, ha informado a través de las redes sociales de daños materiales en edificios residenciales y otras infraestructuras civiles, como un hotel, en cinco distritos de la ciudad. Uno de los bloques de apartamentos alcanzado.

Rusia ha atacado de madrugada la capital ucraniana con varias rondas de drones y misiles. Las explosiones de los impactos y de las interceptaciones por parte de las defensas aéreas ucranianas han resonado a lo largo y ancho de la ciudad en las primeras horas del día.

El cráter provocado por el impacto de un misil ruso en Kiev. Valentyn Ogirenko Reuters

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había advertido en la víspera de que Rusia preparaba un ataque masivo y había pedido a la población que no ignorara las alarmas antiaéreas y bajara a los refugios al sonar las sirenas.

Rusia llevaba varios días atacando Ucrania con un número inusualmente bajo de drones y misiles, lo que hizo sospechar a algunos observadores que acumulaba armamento para lanzar otro gran ataque como el de hoy.

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