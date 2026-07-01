Las incógnitas del atentado que sacude Mónaco: Yermolayev, uno de los hombres más ricos de Ucrania, en estado crítico

El príncipe Alberto II calificó el atentado como un "crimen atroz" y aseguró que el Principado permanece unido frente a la violencia; no hay arrestos hasta el momento.

Yermolayev, multimillonario ucraniano sancionado en su país por negocios en Crimea, reside en Mónaco desde la invasión rusa y es conocido por sus controvertidos negocios.

El artefacto explosivo fue colocado en una mochila y detonado al regreso de la familia, según las cámaras de seguridad; el sospechoso huyó hacia Francia.

Una explosión en un apartamento de lujo en Mónaco dejó gravemente heridos al oligarca ucraniano Vadim Yermolayev, su esposa y su hijo de 13 años.

Tres personas resultaron heridas de gravedad este lunes tras la explosión de un artefacto colocado en una mochila junto a un apartamento de lujo en Mónaco. Medios franceses y ucranianos identifican a las víctimas como el oligarca ucraniano Vadim Yermolayev, su esposa Anna y un hijo de 13 años.

Algunas fuentes señalan que el oligarca se encuentra en estado crítico. También indican que la mujer perdió ambos pies. El hijo resultó herido de menor gravedad. Los tres fueron trasladados de inmediato a un hospital en Niza.

La explosión se produjo hacia las nueve de la noche, cuando la familia regresaba a su domicilio en el complejo de apartamentos Sun's Palace donde residen. Según Le Figaro, las cámaras de seguridad captaron minutos antes la imagen de un hombre que dejaba una mochila junto a la puerta y huía hacia Francia.

Mónaco es un paraíso fiscal en la Riviera francesa que atrae a multimillonarios y personajes famosos. El atentado de este lunes empaña su impecable historial de lugar seguro, presuntamente libre del crimen organizado, pero recuerda el incendio intencionado que acabó con la vida del magnate libanés Edmond Safra y su enfermera Vivian Torrente en 1999.

Sin embargo, la 'Roca', como se conoce al pequeño país, ha sido el escenario de numerosos escándalos de corrupción. Destacan las acusaciones de blanqueo de capitales por parte de organizaciones de corte mafioso, incluidas algunas cuyos miembros proceden de Ucrania y Rusia.

Estado de la vivienda de la familia Yermolayev en Mónaco, donde explotó el artefacto. Extraída de redes sociales.

El príncipe Alberto II de Mónaco calificó la acción como un "crimen atroz" y una "conmoción para toda la comunidad monegasca". "Todos los servicios del Estado se encuentran actualmente movilizados en estrecha colaboración con las autoridades francesas", declaró.

Manifestó que "Más que nunca, el Principado de Mónaco se mantendrá unido y firme frente a la violencia y la criminalidad". "La seguridad de nuestra comunidad siempre ha sido una prioridad y lo seguirá siendo, sean cuales sean las amenazas", añadió.

Attentato di matrice Ucraina a Monaco !!!



Vadim Ermolaiev e la sua famiglia sono stati presi di mira da un attentato nella loro abitazione a Monaco. Ex oligarca ucraino, aveva finito per fuggire dal paese perché era ricercato dalla cricca di Zelensky dal 2019 per essere… — JD (@apocundria) June 30, 2026

Se desconoce la identidad del sospechoso. Las autoridades no han notificado todavía ningún arresto relacionado con el incidente. Un portavoz del ministro del Interior francés, Laurent Núñez, declaró que la Policía trabaja para "localizar al sujeto que huyó".

Christophe Mirmand, ministro de Estado de Mónaco, declaró en un primer momento a AFP que la detonación parecía proceder de un "ataque". Más tarde, la describió como una "explosión deliberada". "El artefacto contenía tuercas y metralla", añadió.

Los servicios médicos atendieron a cuatro transeúntes afectados por cortes y contusiones como resultado de la acción de la onda expansiva. Hay testigos oculares del ataque que han sido interrogados por la Policía.

El oligarca ucraniano

Vadim Yermolayev (Dnipró, Ucrania, 1968) es un multimillonario ucraniano residente en Mónaco desde el comienzo de la invasión rusa. En 1987 obtuvo la licenciatura en Económicas en la Facultad de Tecnología y Economía de su ciudad natal. Entre 1987 y 1989 sirvió en el Ejército soviético.

Dnipró es la cuarta ciudad más habitada de Ucrania. Constituye un centro económico e industrial de primer orden, acogiendo la sede de muchas empresas. Se encuentra a unos 100 km al norte de Zaporiyia.

Vadim Yermolayev (Redes sociales)

En 1995, Yermolayev fundó la empresa Primus inter Pares dedicada a la construcción y a la promoción inmobiliaria. Dos años más tarde, la convirtió en el holding Alef. Forbes lo define como "El hombre que transformó el paisaje de Dnipró".

Su conglomerado empresarial cuenta con una veintena de organizaciones dedicadas al negocio inmobiliario y obra civil. También produce bebidas alcohólicas, suministros agrícolas, minería de granito y materiales para la construcción, entre otras actividades.

Junto al negocio legal, según Stop UA Scam y el canal Rybar, Yermolayev habría creado un emporio paralelo formado por 170 centros de llamadas fraudulentas, con más de 10.000 operadores.

BFMTV has posted this photo of the alleged suspect who left a backpack that exploded in Monaco https://t.co/IhOMTMr7YM pic.twitter.com/SXgXYV1kSP — Steve Lookner (@lookner) June 29, 2026

La gestión corrió a cargo de su hijo de 35 años, Artur Yermolayev. Detenido en Chipre en 2024 por estafar a ciudadanos estonios por valor de 100 M de euros, fue extraditado a Estonia, donde un tribunal le impuso una sentencia suspendida. La situación se resolvió pagando una multa de 8,5 M de euros. Poco después, abandonó el país en un avión privado rumbo a Tel Aviv.

Las mismas fuentes señalan que el grupo en el que participaban el joven Yermolayev y su padre compró el banco estonio Versobank AS para facilitar el blanqueo de capitales procedentes de esas actividades.

Según el medio independiente ucraniano Hromadske (Público), tras la invasión y posterior anexión rusa de Crimea en 2014, el oligarca se lucró vendiendo alcohol en territorio enemigo. De hecho, estableció allí una compañía para eludir los impuestos de su país.

Los daños en la fachada del edificio. REUTERS/Alexandre Dimou

Ya en 2012, el medio Ukrainska Pravda (La Verdad Ucraniana) denunció la presencia del multimillonario paseando por el puerto de Mónaco junto a su Bentley valorado en 300.000 euros. Se le reconocen propiedades en la Riviera francesa, Londres y Chipre.

Precisamente fue en este último país donde se nacionalizó en 2017, abandonando su pasaporte ucraniano. El empresario declaró a Forbes que lo hizo porque "el sistema judicial ucraniano no es ideal y el sistema tributario no es objetivo".

"Me gusta mucho Ucrania. Y durante la guerra, pasé allí todo el tiempo que me permitía la ley", comentó. "Después de la guerra, tengo la intención de desarrollar mi negocio en mi país", aseguró.

Se afincó en "La Roca" en 2022. Poco después de la invasión rusa. Eso le valió el calificativo de miembro del "Batallón de Mónaco". Este apodo irónico fue acuñado por la prensa ucraniana para referirse al grupo de oligarcas, políticos y empresarios ucranianos que abandonaron el país para eludir la ley marcial.

Los medios destacan que los miembros de este 'batallón' luchan en las mesas del Casino de Montecarlo y en las playas de la Costa Azul, en lugar de combatir en las trincheras del frente. También señalan la existencia de un 'Batallón España', con propiedades en la Costa del Sol y en el litoral levantino.

La revista Fokus señala a Yermolayev como una de las 30 mayores fortunas de Ucrania. En 2023 el Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania congeló sus activos y limitó sus actividades comerciales dentro del país.

Lo sancionó por operar con su empresa de bebidas alcohólicas en la Crimea ocupada y pagar impuestos al enemigo invasor. En una entrevista concedida al medio RBC-Ukraine en 2024, el oligarca negó tener o gestionar negocio alguno en Crimea.

Sus activos en el extranjero, canalizados a través de sociedades chipriotas, no han sido bloqueados por ningún régimen de sanciones europeo hasta la fecha.