Merz deja a Sánchez fuera de la reunión del núcleo duro europeo que preparará en Berlín la cumbre de la OTAN

El objetivo de la cumbre de la OTAN en Ankara es rebajar tensiones entre Europa y EE.UU., reafirmando el compromiso con el aumento del gasto en Defensa.

La exclusión de Sánchez se atribuye a su negativa a elevar el gasto en Defensa al 5%, un punto de fricción con sus socios europeos.

A la reunión asistirán los líderes de Reino Unido, Francia, Italia y Polonia, pero no España, lo que supone un revés para la influencia europea de Sánchez.

Friedrich Merz, canciller alemán, ha excluido a Pedro Sánchez de la reunión del núcleo duro europeo previa a la cumbre de la OTAN en Berlín.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha dejado fuera a Pedro Sánchez -al que criticó por su negativa a subir al 5% el gasto en Defensa- de la reunión del núcleo duro europeo que preparará en Berlín la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará en Ankara los días 7 y 8 de julio, y a la que está prevista la asistencia de Donald Trump.

En su rueda de prensa tras el G7 celebrado en la localidad francesa de Evian, Merz ha anunciado una reunión restringida la semana que viene en la capital alemana a la que asistirán el británico Keir Starmer, el francés Emmanuel Macron, la italiana Giorgia Meloni y el polaco Donald Tusk.

Pese a ser la cuarta potencia de la UE, España ha quedado fuera de la cita, un serio revés para la influencia y el perfil europeo que Sánchez ha intentado proyectar desde su llegada a La Moncloa. Preguntados por EL ESPAÑOL, los portavoces de la cancillería alemana rehusaron explicar los motivos de la exclusión.

"He invitado ya para la próxima semana a una reunión en Berlín al formato denominado E5. En ese contexto haremos balance del G7 y del Consejo Europeo (que se celebra este jueves y viernes en Bruselas, pero también prepararemos la cumbre de la OTAN", ha dicho Merz en su rueda de prensa.

"Como ven, hay distintos formatos, pero siempre intento no excluir a nadie, aunque trabajemos con los grandes Estados miembros que al mismo tiempo son miembros del G7 y del Consejo Europeo, asumiendo un cierto papel de liderazgo, siempre coordinados con otros y con total transparencia", se justifica el canciller alemán

"Creo que hemos creado así las condiciones para que la cumbre de la OTAN sea un éxito. El avance más importante se produjo el año pasado, cuando casi todos nos comprometimos con objetivos del 3,5 % más 1,5 %. Eso sentó las bases de una OTAN exitosa, especialmente en su componente europeo, y probablemente seguirá siendo el eje central de la reunión de Ankara a principios de julio", ha explicado.

La convocatoria de la reunión restringida del E5 en Berlín la semana que viene se produce después de que tanto Meloni como Tusk se quejaran por haber sido excluidos de un encuentro de Starmer, Macron y Merz con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el pasado 7 de junio en Londres.

"Nuestros asesores diplomáticos también han estado coordinados con Estados Unidos y con otros socios europeos, especialmente con Italia y Polonia, que han estado plenamente integrados en nuestras consultas", ha dicho este miércoles el canciller alemán a modo de disculpa.

Sánchez tampoco fue invitado a la reunión de Londres. Pero, a diferencia de los primeros ministros de Polonia e Italia, no ha cuestionado públicamente un formato del que España ha quedado al margen. Su silencio llega en plena tormenta política por los escándalos de corrupción que golpean a su Ejecutivo, al PSOE y a su familia.

El presidente del Gobierno también se quedó inicialmente fuera de la declaración conjunta difundida el domingo por la noche por Londres, París, Roma y Berlín en la que celebraban el acuerdo de alto el fuego entre EEUU e Irán y ofrecían desplegar una misión naval "estrictamente defensiva e independiente" para reabrir el estrecho de Ormuz. Al final, España se sumó al comunicado dos días más tarde.

La negativa en solitario de Sánchez a subir al 5% el gasto en Defensa -pese a haber suscrito el acuerdo en la cumbre de La Haya de junio de 2025- es el principal motivo que explica el malestar del resto de socios europeos con España. El propio Merz llegó a reprochárselo públicamente durante una comparecencia conjunta con Trump en Washington.

El principal objetivo de la próxima cumbre de la OTAN en Ankara será rebajar la tensión entre los europeos y el presidente de Estados Unidos, disparada hasta cotas inéditas a raíz de la guerra con Irán. Trump ha advertido de que pasará cuentas a los aliados que se negaron a implicarse en el conflicto o incluso a facilitar el uso de sus bases militares y de su espacio aéreo, como hizo España.

Las capitales europeas esperan que el alto el fuego con Irán permita a Trump pasar página y que la cita de Ankara sirva para reparar una unidad transatlántica muy deteriorada. Con ese objetivo, reiterarán su compromiso de aumentar el gasto en Defensa, una meta de la que Sánchez ha optado por desvincularse.