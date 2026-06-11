Meloni y Tusk (pero no Sánchez) protestan por quedar fuera de la cumbre del directorio europeo con Zelenski

El E3 (Francia, Reino Unido y Alemania) exige garantías de seguridad para Ucrania y propone un alto el fuego inmediato, manteniendo congelados los fondos rusos en Europa hasta que Moscú compense a Kiev.

Tusk ha advertido que Polonia no respetará acuerdos en los que no participe y ha transmitido su malestar a líderes como Macron, Starmer y Merz.

Pedro Sánchez también quedó fuera de la reunión, pero a diferencia de Meloni y Tusk, no ha realizado comentarios públicos al respecto.

Las reuniones en formato restringido impulsadas por las principales potencias europeas han abierto una nueva brecha en Bruselas. El primer ministro polaco, Donald Tusk, y la italiana Giorgia Meloni han protestado por su exclusión del encuentro que mantuvieron el domingo en Londres Keir Starmer, Friedrich Merz, Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski para abordar el futuro de las negociaciones de paz con Rusia.

Aunque ha convertido el protagonismo internacional en una de las señas de identidad de su mandato, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco fue invitado a la reunión de Londres. Pero, a diferencia de Tusk y Meloni, no ha cuestionado públicamente un formato del que España ha quedado al margen. El silencio del presidente del Gobierno llega en plena tormenta política por los escándalos de corrupción que golpean a su Ejecutivo, al PSOE y a su familia.

El más contundente en sus quejas ha sido Tusk, que en una rueda de prensa este miércoles ha avisado de que "ningún acuerdo en cuya elaboración Polonia no participe será respetado por nosotros ni tendrá carácter vinculante". "Ayer mantuve una larga conversación con la primera ministra Meloni, que no está precisamente entusiasmada con la existencia de un formato como el E3", ha desvelado el primer ministro polaco, en referencia al grupo formado por París, Londres y Berlín.

Tusk asegura que ha trasladado su malestar tanto a Merz como a Macron y a Starmer. El canciller alemán desveló este martes en su cuenta de X que había mantenido una conversación "detallada y fructífera" con el primer ministro polaco. "Ambos compartimos la misma posición de apoyo a Ucrania. Seguiremos coordinándonos estrechamente: esta guerra debe terminar cuanto antes", escribió el canciller. Pero no consta que Merz haya hablado con Sánchez.

Para los próximos días está prevista una nueva minicumbre en formato de cinco países, en la que sí participarán Polonia e Italia pero no España, según ha dicho Tusk.

"El problema es que cuando son tres, nosotros nos enfadamos y los italianos también. Cuando son cinco, los españoles dicen inmediatamente que ellos también son un gran país europeo. Y cuando nos reunimos los 27 en el marco habitual de la Unión Europea, resulta muy difícil adoptar decisiones rápidas porque todo requiere unanimidad", admite el primer ministro polaco.

No es la primera vez que Sánchez se queda fuera del núcleo duro de líderes europeos que quieren asumir un papel protagonista en las negociaciones sobre Ucrania. No participó en el viaje de emergencia a Washington el pasado verano para enfriar las negociaciones entre Donald Trump y Vladímir Putin. En octubre, el presidente del Gobierno fue excluido de una declaración conjunta firmada por 10 líderes europeos de apoyo a Zelenski, aunque al final logró reincorporarse tras hacerse público su aislamiento.

Desde entonces, el presidente del Gobierno ha participado regularmente en las reuniones de la 'coalición de voluntarios' de apoyo a Ucrania, un formato en el que el Ejecutivo español se siente cómodo. Sánchez acudió a la última cumbre presencial que se celebró el 6 de enero en París, en la que se discutieron las garantías de seguridad que se aportarán a Kiev en caso de un alto el fuego para evitar que se repita una agresión rusa.

En su rueda de prensa de este miércoles, el primer ministro polaco se ha declarado escéptico sobre los intentos de la UE de designar a un interlocutor único para negociar con Putin ahora que Donald Trump, atascado en la guerra de Irán, se ha desentendido de sus esfuerzos de mediación entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de paz.

"Soy muy prudente respecto a algunas ideas que están surgiendo en Europa occidental para iniciar cuanto antes algún tipo de diálogo o negociación con Putin sobre Ucrania", ha dicho Tusk.

"Para mí es esencial dejar claro que nadie en Europa debe pretender actuar como árbitro entre Rusia y Ucrania. En esta guerra estamos del lado de Ucrania. Ucrania no puede perder esta guerra. Rusia no puede ganarla", alega el primer ministro polaco.

Tras la minicumbre del domingo en Londres, los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania y Ucrania publicaron un comunicado conjunto en el que reclaman a Vladímir Putin que acepte un "alto el fuego inmediato y completo".

"La actual línea de contacto debería ser el punto de partida de las negociaciones. Las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza, y debe respetarse plenamente el derecho soberano de Ucrania a elegir sus propias disposiciones de seguridad y sus alianzas", señala el texto.

Londres, París y Berlín insisten en que Ucrania debe contar con "garantías de seguridad sólidas y jurídicamente vinculantes" una vez entre en vigor cualquier alto el fuego, incluyendo el despliegue de una fuerza multinacional de garantía. Los fondos rusos en territorio europeo seguirán congelados hasta que Moscú compense a Kiev por los daños causados por la guerra.

Finalmente, el E3 reclama que los intereses de seguridad europeos queden protegidos en cualquier acuerdo. "Los elementos de cualquier negociación relacionados con la UE y con la OTAN requerirán el consentimiento de la UE y de sus Estados miembros y de los aliados de la OTAN, respectivamente", concluye la declaración.