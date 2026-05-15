Ucrania y Rusia confirman que ya han intercambiado los primeros 205 prisioneros de guerra de los 1.000 acordados

Las claves

Las claves Generado con IA Rusia y Ucrania han realizado el primer intercambio de 205 prisioneros de guerra por cada bando, como parte de un acuerdo para liberar a 1.000 personas de cada lado. El canje fue posible gracias a la mediación de Emiratos Árabes Unidos y forma parte de la tregua pactada con la intervención de Estados Unidos. En Finlandia, la presencia de un dron sospechoso provocó el cierre temporal del espacio aéreo de Helsinki y generó alertas de seguridad para la población. Letonia también declaró una alerta aérea en varias regiones fronterizas con Rusia, activando la intervención de aviones de la OTAN.

Rusia y Ucrania han realizado el primer canje de 205 prisioneros de guerra por cada bando. Estos intercambios se van a seguir produciendo hasta alcanzar los 1.000 acordados con la mediación de EEUU como condición para la tregua que permitió la celebración del Día de la Victoria en Moscú.



"El 15 de mayo del territorio controlado por el régimen de Kiev regresaron 205 militares rusos. A cambio fueron entregados 205 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania", informó el Ministerio de Defensa ruso.



El canje se ha dado a conocer cuando los prisioneros rusos intercambiados han llegado a Bielorrusia, territorio aliado de Rusia, donde recibieron "la ayuda psicológica y médica necesarias".

Según el comunicado del Ministerio de Defensa ruso, el intercambio fue posible gracias a la mediación humanitaria de Emiratos Árabes Unidos, que ya ha facilitado en el pasado otros acuerdos de este tipo.



El intercambio fue confirmado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, una vez los prisioneros ucranianos llegaron a suelo ucraniano.

Prisioneros ucranianos intercambiados por rusos a su llegada a Ucrania, en imágenes intercambiadas por Volódimir Zelenski.

"Es la primera etapa del intercambio de 1.000 por 1.000", celebró Zelenski en sus redes sociales, en referencia al canje acordado con el presidente de EEUU. Donald Trump, a cambio de que Kiev se sumara a la tregua declarada por Moscú con motivo de la celebración el 9 de mayo en Rusia del aniversario de la victoria soviética sobre los nazis.



La tregua se extendió hasta el 11 de mayo. La parte ucraniana había expresado su temor a que los rusos no cumplieran con el intercambio acordado.



Según Zelenski, muchos de los retornados a Ucrania en este canje estaban en cautiverio desde 2022, el año en que comenzó la invasión a gran escala rusa que provocó esta guerra. El anterior canje, de 193 prisioneros de cada bando, tuvo lugar el pasado 24 de abril.

Alarma en Helsinki por un dron

Las autoridades finlandesas emitieron una alerta en la madrugada del viernes debido a la presencia de un dron potencialmente peligroso sobre la región metropolitana de Helsinki, que obligó a cerrar durante tres horas el espacio aéreo del aeropuerto de la capital.



En esta alerta, lanzada por el Ministerio del Interior a las 03:49 hora local, se pidió a los ciudadanos de la región de Uusimaa que se refugiaran en sus casas y no salieran a la calle, o bien que buscaran el lugar más protegido posible si no tenían acceso a un lugar cerrado.

Prisioneros ucranianos intercambiados por rusos a su llegada a Ucrania, en imágenes intercambiadas por Volódimir Zelenski.

Las autoridades decretaron además la suspensión del tráfico aéreo en el aeropuerto de Helsinki-Vantaa, el principal del país nórdico, entre las 04:00 y las 07:00 horas, lo que causó cancelaciones y retrasos en múltiples vuelos.



Varios vuelos internacionales con destino a Helsinki procedentes de países asiáticos y de Málaga fueron desviados a los aeropuertos de Rovaniemi (Laponia finlandesa), Tallín (Estonia) y Estocolmo (Suecia).

"Las autoridades están tomando medidas. Las Fuerzas Armadas han reforzado su capacidad de vigilancia y respuesta", escribió en la red social X el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, cuando el aviso de peligro seguía vigente.



Una vez desactivada la alerta a las 07:06 horas, el presidente finlandés, Alexander Stubb, dio las gracias a las autoridades y recalcó que "no existe ninguna amenaza militar directa contra Finlandia".



Letonia declaró durante esta madrugada una alerta similar en cuatro regiones del este del país fronterizas con Rusia ante la presencia de una posible amenaza en el espacio aéreo y activó a los aviones de combate de la OTAN.