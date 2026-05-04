Dos muertos y ocho heridos en un atropello múltiple en la ciudad alemana de Leipzig: el conductor ha sido arrestado

Un todoterreno Volkswagen circuló a gran velocidad por una zona peatonal

Las claves

Las claves Generado con IA Un automóvil arrolló a una multitud en una zona peatonal del centro de Leipzig, Alemania. El incidente dejó al menos dos muertos y ocho heridos, según informó la Policía. El conductor del vehículo, un todoterreno Volkswagen, ha sido arrestado por las autoridades. Testigos afirman que el coche circulaba a gran velocidad y mencionan la presencia de una persona apuñalada.

Dos personas han muerto y otras ocho resultaron heridas tras arrollar este lunes un automóvil a una multitud en el centro de Leipzig, en el este de Alemania, según informó la Policía. El conductor ha sido arrestado.

Según la emisora local Radio Leipzig, un todoterreno Volkswagen circuló a gran velocidad por una zona peatonal.

La emisora citó a testigos presenciales que afirmaron que había varios cuerpos supuestamente cubiertos con sábanas, además de una persona apuñalada.

Aproximadamente diez ambulancias se encuentran en el lugar del accidente. Los comercios de la zona peatonal están cerrados.

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