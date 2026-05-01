Magyar ya tiene el Gobierno con el que acercará Hungría a la UE: aúna ministros liberales, conservadores e independientes

La constitución del nuevo parlamento está prevista para el 9 de mayo, y Magyar retornará a Bruselas el 25 de mayo para cerrar un acuerdo político clave para Hungría.

El nuevo gobierno incluirá al menos tres mujeres, entre ellas Anita Orbán en Exteriores, y figuras con experiencia internacional y diversidad ideológica.

Magyar busca restaurar las relaciones con Bruselas y desbloquear los fondos europeos congelados por preocupaciones sobre corrupción y Estado de derecho.

Péter Magyar, futuro primer ministro de Hungría, ha presentado un gabinete de 16 ministros con perfiles liberales, conservadores e independientes para acercar el país a la UE.

El futuro primer ministro de Hungría, el conservador Péter Magyar, ha anunciado que su Gobierno tendrá 16 ministros, de los que ha designado ya a 14. Falta por saber quiénes llevarán las carteras de Interior y Justicia.

La constitución del nuevo parlamento se prevé para el 9 de mayo y se espera que Magyar jure su cargo como primer ministro de Hungría ese mismo día.

Magyar está trabajando a marcha forzada para restaurar las relaciones de Hungría con la UE, deterioradas durante los últimos años del gobierno de Viktor Orbán.

Mantuvo este miércoles una reunión en Bruselas con los presidentes de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa.

En estos encuentros se emplazaron a trabajar "estrechamente juntos" y desbloquear los fondos de la UE destinados a Hungría.

Péter Magyar con Úrsula van der Leyen en Bruselas. Europa Press.

Magyar acudió a la capital europea por primera vez desde que se proclamó vencedor de las elecciones generales que tuvieron lugar en su país el pasado 12 de abril, cuando su partido, Tisza, venció con claridad al oficialista Fidesz del todavía primer ministro Viktor Orbán.



"Un muy buen intercambio con Peter Magyar en Bruselas hoy. Discutimos los pasos necesarios para desbloquear los fondos de la UE destinados a Hungría, que están congelados debido a preocupaciones por corrupción y el Estado de derecho", dijo Von der Leyen en una publicación en sus redes sociales.

A very good exchange with @magyarpeterMP in Brussels today.



We discussed the steps necessary to unlock EU funds earmarked for Hungary, that are frozen due to corruption and rule of law concerns.@EU_Commission will support your work to address these issues and realign with… pic.twitter.com/WKfcnbZjlI — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 29, 2026

La política alemana afirmó además que la Comisión "apoyará su trabajo para abordar estos problemas y realinearse con los valores europeos compartidos". "Nuestros equipos continuarán trabajando estrechamente juntos. Por una Hungría próspera en el corazón de nuestro hogar europeo compartido", añadió Von der Leyen.



El futuro primer ministro, por su parte, dijo en un breve mensaje en la red social Facebook que ha mantenido una reunión "constructiva y fructífera" con la presidenta de la CE.

Agregó que han acordado que el próximo 25 de mayo volverá a Bruselas, ya como jefe de Gobierno, "para cerrar el acuerdo político para que Hungría y el pueblo húngaro accedan a los fondos".

https://www.facebook.com/reel/1512838667162818



"La UE no impone condiciones que sean contrarias a los intereses de nuestra nación", agregó Magyar, que afirmó que pronto llegarán a Hungría los fondos comunitarios, permitiendo "reactivar la economía húngara y llevar a cabo las reformas necesarias para crear un país funcional y humano".



Magyar también mantuvo una reunión con Costa, quien mostró su voluntad de "cooperar estrechamente" con el nuevo mandatario, en una publicación en redes sociales.

Péter Magyar se reúne con António Costa en Bruselas Europa Press.



"La UE afronta muchos desafíos, pero cuando está junta, Europa siempre cumple", dijo el presidente del Consejo Europeo. Costa destacó entre las "importantes tareas" que tienen pendientes los Veintisiete para este año el próximo presupuesto multianual, todo lo relacionado con Ucrania y el refuerzo de la competitividad europea.



Se espera que Magyar vuelva a encauzar las relaciones entre Budapest y Bruselas tras los 16 años en el poder del ultranacionalista Orbán, durante los cuales estos lazos se han deteriorado enormemente debido a su cercanía con el Kremlin y a su bloqueo sistemático de medidas de presión a Rusia y de apoyo a Ucrania.

El futuro gobierno de Magyar

El gobierno del partido Tisza (Respeto y Libertad) contará con, al menos, 3 mujeres. Una de ellas será Anita Orbán, al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, considerado el puesto más difícil por varios expertos.

Cabe señalar que 'Orbán' es un apellido relativamente común en Hungría (similar a 'García' o 'Rodríguez' en español), lo que genera malentendidos automáticos incitando a suponer vínculos familiares inexistentes.

Anita Orbán cambió su puesto como directora global de Vodafone por la política. Anteriormente perteneció al ala euroatlántica de Fidesz y fue embajadora itinerante responsable de la seguridad energética.

Llama la atención que el futuro ministro de Presidencia, Bálint Ruff, no sea un miembro del partido Tisza y tampoco es diputado. Tiene 20 años de experiencia como analista y asesor político. Abogado, con raíces y conexiones políticas en la izquierda húngara, fue jefe de gabinete en SZDSZ (Alianza de Demócratas Liberales).

De los otros ministrables de Magyar destacan István Kapitány (Economía y Energía), un experto energético con una carrera internacional muy destacable. Fue Vicepresidente Ejecutivo Global de Movilidad en Shell.

Romulusz Ruszin-Szendi (Defensa) fue jefe del Estado Mayor del Ejército húngaro entre 2021 y 2023. Tras su destitución, se convirtió en asesor de defensa de Tisza. Fue objeto de varios ataques de Fidesz, desde una liposucción hasta el uso de un tenedor y el porte de armas.

Dávid Vitézy (Transporte e inversiones) en 2022 fue secretario de Estado en el gabinete saliente de Orbán. Entre 2020 y 2022 fue director del Centro de Desarrollo de Budapest, y entre 2010 y 2014 fue director ejecutivo de BKK (la empresa municipal de Transportes de Budapest).

András Kármán (Hacienda), experto en política fiscal, trabajó en el Banco Nacional de Hungría y fue secretario de estado en el gobierno de Viktor Orbán entre 2010-2011.

Judit Lannert (Infancia y Educación) estudió en la Universidad de Princeton. Lleva involucrada en la investigación educativa desde la década de 1990. Es una reconocida analista de las desigualdades educativas nacionales, el rendimiento del sistema escolar y las cuestiones de política pedagógica.

Lannert recientemente fue objetivo de ataques por parte de medios ligados a Viktor Orbán.

Según The Hungarian Conservative, ella manifestó su apoyo a Ucrania en 2022 y en 2020 en su página personal de Facebook. También a los estudiantes que protestaban contra la reorganización de la estructura directiva de la Universidad de Teatro y Cine de Budapest.

Este medio también afirma que en junio 2021, en medio de una revuelta social y política por la 'Ley de protección de la infancia' de Orbán, ella se mostró solidaria con la comunidad LGBTQ+.

Viktória Lőrincz (Desarrollo regional y rural) es licenciada en finanzas y derecho. Cuenta con experiencia en la administración local y quienes la conocen afirman que tiene "una personalidad política combativa".

Zsolt Hegedűs será ministro de Sanidad. Se hizo viral con su baile triunfal en la noche de las elecciones.

Vilmos Kátai-Németh, finalmente, será ministro de Asuntos Sociales, y el primer ministro invidente de Hungría. Perdió la vista a los 16 años. Obtuvo el cinturón negro de aikido, se licenció en Derecho y ejerce como abogado. La igualdad de oportunidades, destaca, es un valor fundamental para él.