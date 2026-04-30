Una conductora en prácticas hunde un autobús en el Sena y tienen que rescatarla junto a su profesor y otras dos personas

Las claves

Las claves Generado con IA Un autobús conducido por una aprendiz cayó al río Sena en Essonne, cerca de París, tras salirse de la carretera. Cuatro personas, incluida la conductora en prácticas, su instructora y dos pasajeros, fueron rescatadas ilesas gracias a la rápida intervención de transeúntes y equipos de emergencia. El rescate del autobús requirió un gran despliegue de maquinaria pesada y equipos de emergencia. Un coche aparcado fue golpeado por el autobús antes de caer al río, terminando también en el agua, y la policía investiga el incidente como lesiones involuntarias.

Una insólita escena se vivió este jueves cerca de París. Un autobús se hundió en el río Sena en Essonne, al sur de la capital francesa, según informó la autoridad de transporte de la región de Île-de-France.

Las autoridades lograron rescatar sanos y salvos a los cuatro pasajeros a bordo del autobús -una conductora en prácticas, su instructor y otras dos personas.

Más complicado fue el proceso para sacar de las aguas del río el autobús para lo que fue necesario un amplio despliegue de equipos de emergencia y maquinaria pesada.

"Un autobús que circulaba por la localidad de Essonne se salió de la carretera y cayó al río Sena en circunstancias aún por determinar", declaró la fiscalía de Évry a la agencia AFP.

Según Le Parisien, a bordo del vehículo viajaban la conductora, su instructora y otras dos personas. Todos ellos fueron rescatados y los transeúntes fueron los primeros en prestar auxilio a los pasajeros.

Un coche aparcado, que fue golpeado por el autobús antes de que éste cayera al río, también acabó en el agua.

"La investigación en curso sobre la acusación de lesiones involuntarias causadas por la conductora de vehículo ha sido encomendada a la comisaría de policía de Juvisy-sur-Orge", concluyó la misma fuente.