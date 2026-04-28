El Gobierno alemán planea un recorte de casi 40.000 millones en sanidad y prestaciones para aumentar el gasto en Defensa

El canciller alemán, Friedrich Merz, durante una rueda de prensa en la reunión del comité ejecutivo del grupo parlamentario CDU/CSU en Berlín, Alemania, el 27 de abril de 2026. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno alemán planea recortar casi 40.000 millones de euros en sanidad y prestaciones sociales para aumentar el gasto en Defensa. La eliminación de la cobertura gratuita en la Seguridad Social para cónyuges no cotizantes y otros ajustes permitirían ahorrar 19.300 millones en 2025 y hasta 38.300 millones en 2030. Se prevén excepciones para familias numerosas, personas con discapacidad, pensionistas y cuidadores de dependientes, pero el resto deberá aportar al menos el 2,5% de los ingresos. La reforma busca estabilizar las cotizaciones y garantizar la viabilidad del sistema ante el envejecimiento, además de reducir ayudas a desempleados de larga duración y modificar el sistema de pensiones.

El estado de bienestar de Alemania se tambalea este martes tras hacerse público —a través de una filtración a la prensa— que el Ejecutivo de coalición encabezado por el canciller Friedrich Merz planea un recorte de casi 40.000 millones de euros en este ámbito.

La urgencia por recortar el déficit público y financiar el aumento del gasto en Defensa de la principal economía de la eurozona ya tiene una consecuencia evidente.

El borrador del acuerdo —de la coalición de gobierno, formada por la Unión Cristiano-Demócrata (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD)— incluye varios recortes, entre ellos la eliminación de la cobertura gratuita en la Seguridad Social para los cónyuges que no cotizan.

La medida contempla excepciones para familias numerosas, personas con discapacidad, pensionistas o quienes cuidan de dependientes. Sin embargo, en los casos que no cumplan estos requisitos, se exigirá una aportación mínima del 2,5% de los ingresos del cónyuge asegurado.

Otra de las reformas propone elevar hasta los 100.000 euros el límite de ingresos para quedar exento del seguro, con el fin de evitar que los trabajadores con sueldos elevados abandonen el sistema público.

En conjunto, estos ajustes permitirían ahorrar 19.300 millones de euros el próximo año. De cara a 2030, el ahorro estimado ascendería a 38.300 millones, con especial énfasis en medidas de austeridad en el ámbito sanitario.

Según la prensa alemana, el objetivo de esta reforma es mantener estables las cotizaciones tanto para los asegurados como para las empresas, ante el riesgo de colapso del sistema actual debido al envejecimiento de la población.

Los proyectos de reforma se apoyan en 66 medidas elaboradas por una comisión de expertos designada por el Gobierno federal.

Estas iniciativas se suman a la reducción de las ayudas destinadas a los desempleados de larga duración y a la reforma del sistema de pensiones, que, según ha señalado recientemente Merz, pasarán a ser una “protección básica” en la vejez y dejarán de garantizar el nivel de vida a largo plazo.

La noticia llega en un momento delicado ya que el gasto en defensa gana cada vez más peso en Alemania. No hay que olvidar que el país anunció a finales del año pasado un plan de defensa espacial cercano a los 35.000 millones de euros para proteger sus satélites militares.

Merz avisó

Este anuncio no pilla de sorpresa ya que el canciller alemán en agosto de 2025 ya advirtió sobre la necesidad de aplicar "dolorosas" reformas previstas en materia de prestaciones sociales.

"Tal y como está ahora, especialmente en lo que respecta al llamado ingreso básico, no puede seguir así y no seguirá así", afirmó Merz en un congreso de la sección regional de Renania del Norte-Westfalia de su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), celebrado en Bonn.

Allí, el canciller subrayó que era necesario adoptar estas medidas para fomentar el empleo y el crecimiento. El también presidente federal de la CDU dejó claro que el sistema actual ya no se podía sostener con los ingresos generados.

"Llevamos años viviendo por encima de nuestras posibilidades", añadió, antes de matizar que los responsables de ello no son los beneficiarios de las prestaciones, sino los políticos.

"El Gobierno quiere cambiar la situación y garantizar que la generación joven también tenga la oportunidad de disfrutar de prosperidad y puestos de trabajo seguros", afirmó Merz.

Se trata de "un camino arduo", pero estaba "firmemente decidido a recorrer este camino y a conseguir que esta coalición (de Gobierno) renueve realmente el país".

"Esto supondrá decisiones dolorosas. Supondrá recortes", anticipó Merz, quien declaró no obstante que prestaciones como la recibida por enfermedad, dependencia o pensiones, "los grandes logros de nuestro estado social", sigan siendo eficaces y no se verán sobrecargados en el futuro.

Merz dejó claro al mismo tiempo que, a pesar de la decisión de aumentar considerablemente las posibilidades de endeudamiento para defensa e infraestructuras, es necesario ahorrar, que ello no elimina la presión de consolidación de los presupuestos.

"Si realmente queremos invertir el dinero que ahora estamos obteniendo adicionalmente con deuda, entonces el gasto público no puede seguir creciendo sin límites", ha declarado el canciller.