Macron anuncia que abandonará la política en 2027, al término de su segundo y último mandato presidencial

Las claves

Las claves Generado con IA Emmanuel Macron anunció que abandonará la política definitivamente al finalizar su segundo mandato presidencial en 2027. Macron aseguró que su implicación política ha sido una cuestión de pasión y de compromiso con sus ideas y valores. Advirtió que Estados Unidos ya no garantizará la protección de Europa a largo plazo, e insistió en la necesidad de reforzar la autonomía en defensa europea. Durante su visita a Chipre, invitó a los jóvenes a promover el entendimiento entre naciones para preservar la paz y evitar conflictos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado que abandonará definitivamente la política cuando deje el Elíseo en 2027, al término de su segundo mandato.

"No hice política antes y no la haré después", dijo Macron en un encuentro con alumnos en la escuela franco-chipriota de Nicosia, que visitó en el marco de una visita oficial a Chipre antes de asistir a la cumbre europea.

Preguntado por un niño por qué quiso ser presidente de Francia, el mandatario explicó que su compromiso político respondió a una motivación concreta: llevar a cabo sus ideas.

"Quería que mis ideas pudieran realizarse", señaló, recordando su trayectoria como alto funcionario, asesor presidencial y posteriormente ministro, antes de lanzar su propio movimiento político y acceder a la presidencia francesa en 2017.

Macron subrayó que su implicación política "es una cuestión de pasión", centrada en "hacer avanzar al país y a Europa" y en la defensa de valores en los que cree.

En la recta final de su doble quinquenio, Macron reconoció las dificultades de ejercer el cargo durante un periodo prolongado.

A su juicio, "lo más difícil" tras casi una década en el poder es "mantener lo que ha funcionado y tratar de ir más lejos", al tiempo que se corrigen los errores.

"Hay cosas que no han salido bien, ya sea porque no se explicaron correctamente o porque no eran las adecuadas", admitió Macron, quien se mostró decidido a agotar su segundo mandato implicado plenamente en revisar las políticas menos exitosas y consolidar los avances.

El Palacio del Elíseo difundió el encuentro de Macron con los alumnos del centro escolar franco-chipriota en sus redes sociales.

Durante su visita, también advirtió que Estados Unidos ya no garantizará la protección de Europa "a largo plazo", por lo que insistió en la necesidad de reforzar su autonomía en defensa.

"El reto para nuestra Europa es ser más fuerte e independiente, porque tenemos unos Estados Unidos que ya no nos protegerán a largo plazo", manifestó.

El jefe de Estado francés respaldó su afirmación al citar la actitud de EEUU en Irán, las tensiones con la UE por su ambición de hacerse con Groenlandia o su posición sobre la guerra de Ucrania, que a juicio de Macron reflejan un cambio en su política internacional.

Precisó que la nación norteamericana sigue siendo aliada de Europa, algo que es "fundamental", pero dijo a los alumnos que para su generación la idea con la que se construyó Europa de que les "protegería siempre" ya "no será así".

Por ello, abogó por la necesidad de desarrollar la soberanía militar y tecnológica europea, y no dejarlas en manos de otros, al tiempo que invitó a los jóvenes a promover el entendimiento entre naciones para preservar la paz.

"La guerra surge de malentendidos, interpretaciones erróneas o la locura de ciertos líderes, y a veces de poblaciones enteras que creen que su seguridad provendrá de la destrucción de su vecino", afirmó sin más precisiones.