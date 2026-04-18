El Gobierno pide formalmente al Consejo de la UE un debate para votar la ruptura con Israel pese al alto el fuego en Líbano

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una mesa redonda en el marco de la Movilización Global Progresista que se celebra este viernes en la capital catalana. Alberto Estévez EFE

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de España ha solicitado formalmente a la UE debatir y votar la ruptura del acuerdo de asociación con Israel. La petición, respaldada por Eslovenia e Irlanda, llega tras el alto el fuego entre Israel y Hezbolá en Líbano y en medio de negociaciones en Washington. La carta enviada a la UE denuncia las violaciones de derechos humanos por parte de Israel y pide revisar la relación bilateral por la gravedad de la situación en Gaza, Cisjordania y Líbano. El movimiento agrava la crisis diplomática entre España e Israel y presiona a la UE para tomar una postura más firme respecto a sus relaciones con el Gobierno de Netanyahu.

Israel y la milicia chií Hezbolá han pactado un alto el fuego en Líbano, pero la maquinaria diplomática española no se detiene.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso más y ha pedido formalmente al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE que abra un debate para votar la ruptura del acuerdo de asociación con Israel.

El movimiento llega en plena negociación en Washington.

En las próximas horas, el presidente libanés y el primer ministro israelí viajarán a la capital estadounidense para tratar de cerrar un arreglo que ponga fin a las hostilidades entre dos países formalmente en guerra desde 1948.

La tregua en la frontera norte de Israel ha aliviado la presión militar pero no la política.

Moncloa considera que el alto el fuego no borra meses de devastación en Líbano ni las denuncias de violaciones del derecho internacional, y utiliza ahora el foro europeo para intentar que se revisen las relaciones con el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Ese giro se materializa en una carta conjunta remitida a la alta representante y vicepresidenta de la Comisión, Kaja Kallas.

El escrito, firmado por los ministros de Exteriores de España, Eslovenia e Irlanda, reclama que la próxima reunión del Consejo incluya explícitamente “un debate sobre el Acuerdo de Asociación UE‑Israel” y sobre “la posibilidad de su suspensión”.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la misiva enviada a la Alta Representante.

En ella, José Manuel Albares, Tanja Fajon y Micheál Martin arremeten contra el Ejecutivo de Netanyahu por las operaciones militares en Gaza, Cisjordania y Líbano y por las medidas aprobadas en la Knesset, incluida la pena de muerte para terroristas palestinos.

Los tres ministros escriben que “la situación en Gaza es insoportable”, denuncian “la persecución sistemática, la opresión, la violencia y la discriminación contra la población palestina” y señalan que “los colonos radicales actúan con absoluta impunidad” en Cisjordania.

A su juicio, la introducción de la pena de muerte supone “una grave violación de los derechos humanos y un retroceso en el compromiso democrático de Israel”.

El texto se detiene de forma especial en la ofensiva sobre Líbano.

Los titulares de Exteriores exigen que los ataques “cesen inmediatamente”, pese a que ya han parado por el alto el fuego. Y recuerdan que más de un millón de personas han tenido que abandonar sus hogares y califican de “flagrante violación del derecho internacional” las amenazas de ocupar el territorio libanés al sur del río Litani y destruir las casas de la población civil.

Fragmento del escrito enviado por España, Irlanda y Eslovenia a Bruselas, en la que piden debatir la suspensión del Acuerdo con Israel

Los autores de la carta reprochan a Netanyahu haber ignorado “las numerosas declaraciones” y “los llamamientos directos” de la UE para que respete el derecho internacional.

Y advierten de que, por coherencia con sus propios valores, la Unión “ya no puede permanecer al margen” ni “guardarse de actuar” frente a estas violaciones.

En el tramo final, España, Eslovenia e Irlanda enlazan la situación sobre el terreno con el marco legal europeo.

Recuerdan que una revisión anterior del cumplimiento por parte de Israel del artículo 2 del Acuerdo de Asociación ya concluyó que el país incumplía sus obligaciones en materia de derechos humanos, y subrayan que “la situación sólo ha empeorado desde entonces”.

“Dado el nivel de violencia y la gravedad de la situación”, los tres ministros reclaman “revisitar con urgencia la cuestión de la respuesta de la UE, incluidas las propuestas presentadas por la presidenta de la Comisión”.

“Se requiere una acción audaz e inmediata y todas las opciones deben permanecer sobre la mesa”, añaden, antes de rematar con un aviso: “La Unión Europea no puede seguir en la barrera”.

El tono de la carta contrasta con el que mantiene el Gobierno en otros dosieres.

Fuentes del PP consultadas por este periódico lamentan que ese discurso sobre la defensa de los derechos humanos “se atreve a firmarlo Albares, ministro de Exteriores de Sánchez, quien no los ha mencionado en ningún momento de su reciente visita a China”.

Los populares acusan al Ejecutivo de practicar una política exterior “a la carta”.

Denuncian que se exhiba firmeza contra Netanyahu mientras se evita cualquier crítica pública a Pekín por la represión a sus minorías étnicas o religiosas o la situación de los disidentes.

La iniciativa de España, Eslovenia e Irlanda profundiza aún más la crisis diplomática entre Moncloa y Jerusalén.

En las últimas semanas, Netanyahu ha acusado al Gobierno de Sánchez de liderar una “guerra diplomática” contra Israel y de alentar campañas de deslegitimación en la UE.

La respuesta de La Moncloa ha sido redoblar la presión en los foros europeos.

Albares ya promovió el año pasado una revisión del acuerdo de asociación y ahora intenta que el debate incluya de forma explícita la opción de suspenderlo si se constata una vulneración sistemática de los compromisos en materia de derechos humanos.

En ese contexto, la carta a Kaja Kallas supone un salto cualitativo.

No se trata sólo de pedir más condenas o sanciones individuales, sino de tocar el marco jurídico que regula el comercio, la cooperación y el trato político preferente de la UE con Israel.

Diplomáticos consultados admiten que no existe consenso entre los Veintisiete para romper ya con Netanyahu.

Sobre todo, por la posición firme de Alemania en contra de un movimiento así, como es tradicional.

Bruselas intenta mantener el equilibrio entre la condena de las acciones militares y la preservación de los canales con Israel.

La carta, sin embargo, empuja a la UE hacia una decisión binaria: sostener el actual marco de asociación pese a las denuncias o asumir que, con las bombas aún recientes en Líbano y Gaza, el statu quo ya no es defendible.