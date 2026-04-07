Un presunto atentado contra un gasoducto sacude las elecciones húngaras: Orbán habla de complot y Magyar, de montaje

El suceso ocurre en un contexto de fuertes tensiones entre Hungría, Ucrania y la Unión Europea, con la dependencia energética y la campaña anti-ucraniana como temas centrales.

El líder opositor Péter Magyar acusó a Orbán de escenificar el ataque para favorecerse electoralmente y generar miedo.

Viktor Orbán convocó una reunión de emergencia y sugirió que el incidente podría ser un complot para desestabilizar su gobierno.

Se hallaron explosivos cerca de un gasoducto ruso en la frontera entre Serbia y Hungría pocos días antes de las elecciones legislativas húngaras.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, convocó este domingo una reunión de emergencia del Consejo de Defensa Nacional tras el hallazgo de explosivos cerca de un gasoducto que transporta gas ruso a Hungría.

El descubrimiento se produjo en una zona fronteriza con el país vecino, Serbia, y ha sucedido en un momento de máxima tensión en Budapest, con unas elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, el próximo domingo 12 de abril.

Orbán, principal aliado europeo del presidente ruso Vladimir Putin, se ha resistido a los llamamientos de la Unión Europea (UE) para que abandone las importaciones de energía rusa desde la invasión a gran escala de Ucrania y el comienzo de la guerra en 2022.

En las últimas semanas, se han producido numerosas informaciones que apuntan a la extensa relación entre Putin y Orbán, con una supuesta recomendación de la inteligencia rusa al mandatario húngaro para que simulase un intento de asesinato para aumentar su popularidad.

De hecho, expertos en seguridad en Hungría han planteado la posibilidad de una operación escenificada, ya sea en territorio húngaro o serbio, destinada a aumentar la simpatía por el mandatario húngaro y ayudarle a remontar en las encuestas.

Viktor Orbán, junto a los líderes de Serbia y Eslovaquia. EFE

Este es el contexto en el que se ha producido el hallazgo realizado por el ejército serbio. Encontró dos mochilas llenas de explosivos y detonadores cerca de la aldea de Tresnjevac, en el distrito de Kanjiza, a unos 20 km (12 millas) del punto donde el gasoducto TurkStream cruza a Hungría.

El propio presidente serbio, Alexander Vucic, un estrecho aliado de Orbán, informó al líder húngaro del descubrimiento el domingo por la mañana, según confirmó él mismo en sus redes sociales.

"Nuestras unidades encontraron un explosivo de potencia devastadora", dijo Vucic en una publicación en redes sociales. "Le dije al primer ministro Orbán que lo mantendríamos informado sobre la investigación".

Junto con Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, Vucic y Orbán forman el triángulo euroescéptico que choca con frecuencia con Bruselas y hace bandera de políticas como el rechazo drástico a la inmigración irregular.

La campaña anti-Ucrania de Orbán

Balint Pasztor, presidente de la Asociación Húngara de Vojvodina y otro aliado clave de Orbán, aseguró en Facebook, que dependiendo del resultado de la investigación, el ataque puede tener como objetivo "hacer caer a Orbán".

"Si la investigación demuestra que, después de todo, no éramos el objetivo principal, sino las líneas de suministro de Hungría, entonces queda aún más claro que este ataque terrorista fue planeado con el objetivo de derrocar a Viktor Orbán".

Duro Jovanić, director de la Agencia de Seguridad Militar de Belgrado encargada de la contrainteligencia, declaró no obstante que "no era cierto que los ucranianos hubieran intentado organizar" este ataque, con "explosivos empaquetados, sellados herméticamente y con detonadores".

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania negó "categóricamente" cualquier responsabilidad y criticó los intentos de "vincular falsamente a Ucrania", añadiendo que detrás de la operación estaba "probablemente, una operación de falsa bandera rusa" previa a las elecciones.

El Fidesz ha convertido en esta campaña electoral la cuestión de Ucrania en un pilar fundamental de la campaña electoral, con un enorme rechazo hacia Kiev y cuestionando el interés de la UE en que se produzca un alejamiento entre Budapest y Moscú.

Hungría está empapelada con vallas publicitarias con los rostros del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y de Péter Magyar, el rival y opositor de Orbán en estas elecciones, al que se trata de parar con mensajes que alertan del supuesto peligro que tendría una Hungría liderada por el joven dirigente húngaro.

“¡Son peligrosos! ¡Detengámoslos!“, añade un texto electoral, que invita a votar a Fidesz el próximo 12 de abril.

Cartel electoral "Son peligrosos, detengámoslos". LGP

Se estima que Hungría recibe entre cinco y ocho mil millones de metros cúbicos de gas ruso al año a través del gasoducto TurkStream, del que dependen tanto Hungría como Eslovaquia para el suministro de gas ruso.

Orbán ya ha acusado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de imponer un "bloqueo" a Hungría, porque desde finales de enero no ha llegado petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, que atraviesa territorio ucraniano.

Ucrania afirma que el oleoducto resultó dañado en un ataque ruso y que debería volver a estar operativo a mediados de abril.

Este ataque con un dron Shahed, aún por esclarecer, golpeó la estación de bombeo del oleoducto que transporta crudo ruso hacia Hungria y Eslovaquia, los principales aliados de Putin en la UE.

La estación quedó inoperativa desde entonces, lo que ha dejado a estos dos países sin el petróleo ruso. En paralelo, Ucrania se ha quedado sin dinero, tras el bloqueo realizado por Hungría al préstamo que había acordado la Union Europea con Kiev.

En los actos de campaña electoral, el propio Orbán ha asegurado que las familias húngaras pueden permitirse pagar un bajo precio por el gas gracias a su Ejecutivo y la importación de energía rusa.

Asimismo, el mandatario húngaro ha advertido de que un Gobierno encabezado por TISZA, con Magyar de primer ministro, sería "colocar a un títere" de Bruselas al frente del país.

Orbán ha cargado duramente contra Zelenski, al que ha acusado de "injerencia electoral" al estar alineado con los intereses de la UE. Asegura que las instituciones europeas desean un cambio en el país magiar, al apostar por un dirigente que pueda estar más cercano a sus intereses.

En paralelo, las diferentes acusaciones de Orbán y el bloqueo al préstamo europeo tuvieron la respuesta de Zelenski, que llegó a "amenazar" al dirigente del Fidesz con "enviar a sus soldados" a hablar con él. Estas palabras fueron reprendidas por las instituciones europeas.

Magyar acusa a Orbán

Entretanto, el líder opositor, favorito en las encuestas para desbancar a Orbán del poder que ocupa en el país magiar desde hace 16 años, también le ha acusado de "realizar una operación de falsa bandera", con el que orquestar este ataque en connivencia con el líder serbio.

Péter Magyar, líder opositor húngaro, en un acto electoral. Reuters

Magyar aseguró que las elecciones se desarrollarán con "normalidad" el próximo domingo y que no habrá nada que lo impida, ante el temor creciente a que Orbán termine por suspender los comicios, alegando una situación especial.

En paralelo, lamentó que esté intentando "generar miedo" en la población, aunque no le dará resultado de cara a los comicios electorales de este domingo.

"No podrá impedir las elecciones del próximo domingo. No podrá impedir que millones de húngaros pongan fin a las dos décadas más corruptas de la historia de nuestro país."